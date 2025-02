Orașul din Alba în care prețul apartamentelor și caselor s-a dublat în ultimii doi ani: Investiția care a făcut ca prețurile să explodeze

Prețurile apartamentelor și caselor din orașul Ocna Mureș au crescut progresiv după deschiderea Băilor Sărate, o investiție de mare succes derulată în parteneriat de autoritățile locale din orașul salin și Consiliul Județean Alba.

Date din piață arată că prețurile imobilelor din Ocna Mureș s-au dublat în ultimii doi ani. Față de situația consemnată acum 7-8 ani saltul este chiar mai mare.

Conform anunțurilor de pe site-urile de profil, apartamentele cu 2 camere se vând, în februarie 2025, în Ocna Mureș cu prețuri de la 42.000 de euro pana la 57.000 de euro. Apartamentele cu 4 camere costă aproximativ 80.000 de euro, iar casele se vând cu prețuri de la 87.000 pâna la 170.000 de euro.

„Pot să vă dau exemplul meu, consider că este elocvent. În 2017 am vândut un apartament cu trei camere și două băi cu 25.000 de euro și am cumpărat o casă în centrul orașului cu 30.000 de euro. Renovată între timp, acum casa valorează 150.000 de euro, iar apartamentul, același apartamenr, se vinde cu 70.000 de euro”, a precizat primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.

„Deschiderea băilor sărate de la Ocna Mureș a creat, așadar, locuri de muncă și a adus turiști și venituri importante orașului. În plus, iată, a sporit și valoarea imobilelor. Unii cumpără imobile pentru a le închiria ulterior, alții se mută de la apartament la casă”, a mai menționat edilul din Ocna Mureș.

Noul complex balnear a fost construit din fonduri publice, banii fiind alocați de Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș. Băile Sărate Ocna Mureș și-au deschis porțile în 13 mai 2023.

Povestea a început în 2015, când Consiliul Județean Alba și Consiliul Local Ocna Mureș au hotărât parteneriatul pentru investiție. În 2018 au început lucrările și la sfârșitul anului 2022 au fost finalizate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI