Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia și în alte orașe

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul de Crăciun din Sibiu se va deschide oficial vineri, 14 decembrie 2025, în Piața Mare din centrul istoric al municipiului. Pregătirile au început încă de la finalul lunii octombrie, când angajații primăriei au instalat luminile și ornamentele de sărbători.

La deschiderea oficială vor cânta artiștii Ducu Bertzi, Radu Nechifor și DreamCatchers Band, iar evenimentul va începe la ora 19:00, promițând o seară de neuitat pentru vizitatori.

Târgul de Crăciun din Sibiu va putea fi vizitat pe parcursul sezonului festiv, oferind atât localnicilor, cât și turiștilor atmosfera tradițională de sărbătoare, cu decorațiuni luminoase, standuri cu produse artizanale și spectacole muzicale.

Organizatorii au pregătit un program variat pentru întreaga perioadă a târgului, astfel încât fiecare seară să aducă momente speciale pentru toate vârstele.

Evenimente similare sunt programate și în alte orașe mari din România. În București, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov, Timișoara, Bistrița, Oradea, Baia Mare, Pitești și Iași, pregătirile pentru târgurile de Crăciun sunt în plină desfășurare, iar datele de deschidere variază între 14 și 30 noiembrie 2025, în funcție de fiecare localitate. Alba Iulia va deschide târgul pe 21 noiembrie 2025.

Actualitate

Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Alba nu este o excepție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

12 noiembrie 2025

De

Turismul intern, în cădere în 2025: Scăderi puternice în mai multe județe. Cum arată situația în Alba În sezonul estival 2025, numărul turiștilor români care au decis să își petreacă vacanțele în destinații interne a scăzut semnificativ, conform unui raport al Institutului Naţional de Statistică (INS), analizat de BIBI Touroperator. Datele centralizate pentru perioada iunie–septembrie […]

Actualitate

Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză pentru analfabetismul funcțional. Ministrul Educației trage un semnal de alarmă pentru sistemul școlar

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 3 ore

în

12 noiembrie 2025

De

Lipsa de pregătire a profesorilor, principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor, afirmă ministrul Educației Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, susține că principalul motiv pentru care mulți elevi ajung analfabeți funcțional este lipsa de pregătire a cadrelor didactice. „Nu vreau să spun 100%, dar cea mai mare parte. Copiii vin cu niveluri normale […]

Actualitate

CCR amână din nou decizia privind legea pensiilor private. Românii din Pilonul II și III rămân în așteptare

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

12 noiembrie 2025

De

CCR amână DIN NOU decizia privind legea pensiilor private Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea pe legea privind plata pensiilor private, urmând ca o decizie să fie luată pe 25 noiembrie. Actul normativ stabilește modul în care pot fi retrași banii din Pilonul II și III, iar asupra sa au fost […]

