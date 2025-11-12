Orașele mari din România se întrec în pregătiri pentru Crăciun. CÂND se deschid târgurile de Crăciun la Sibiu, Alba Iulia și în alte orașe
Târgul de Crăciun din Sibiu se va deschide oficial vineri, 14 decembrie 2025, în Piața Mare din centrul istoric al municipiului. Pregătirile au început încă de la finalul lunii octombrie, când angajații primăriei au instalat luminile și ornamentele de sărbători.
La deschiderea oficială vor cânta artiștii Ducu Bertzi, Radu Nechifor și DreamCatchers Band, iar evenimentul va începe la ora 19:00, promițând o seară de neuitat pentru vizitatori.
Târgul de Crăciun din Sibiu va putea fi vizitat pe parcursul sezonului festiv, oferind atât localnicilor, cât și turiștilor atmosfera tradițională de sărbătoare, cu decorațiuni luminoase, standuri cu produse artizanale și spectacole muzicale.
Organizatorii au pregătit un program variat pentru întreaga perioadă a târgului, astfel încât fiecare seară să aducă momente speciale pentru toate vârstele.
Evenimente similare sunt programate și în alte orașe mari din România. În București, Cluj-Napoca, Craiova, Brașov, Timișoara, Bistrița, Oradea, Baia Mare, Pitești și Iași, pregătirile pentru târgurile de Crăciun sunt în plină desfășurare, iar datele de deschidere variază între 14 și 30 noiembrie 2025, în funcție de fiecare localitate. Alba Iulia va deschide târgul pe 21 noiembrie 2025.
