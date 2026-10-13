Opt tronsoane de străzi din comuna Sâncel în pragul modernizării: Undă verde pentru proiect de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Opt tronsoane de străzi din comuna Sâncel în pragul modernizării: Undă verde pentru proiect de la Direcția Județeană de Mediu Alba
Modernizarea a opt tronsoane de străzi din comuna Sâncel poate merge mai departe. Direcția Județeană de Mediu Alba a stabilit, în etapa de încadrare, că proiectul „Modernizare străzi în localitatea Sâncel, comuna Sâncel, județul Alba” nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Titularul proiectului este Primăria Comunei Sâncel, care a depus solicitarea la Direcția Județeană de Mediu (DJM) Alba pe 2 septembrie 2026. Decizia a fost luată în urma ședinței Comisiei de analiză tehnică din 6 octombrie 2026.
Ce se modernizează
Lucrările vizează străzile Iancu Jianu (417 m), Ion Creangă (315 m), Vasile Alecsandri (153 m), Gării (451 m), Mihai Viteazu (372 m, plus o bifurcație de 110 m) și Dobrogeanu Gherea (533 m, plus o bifurcație de 89 m).
Toate sunt încadrate drept străzi secundare în mediu rural, în intravilanul satului Sâncel.
Împreună însumează aproape 2,5 kilometri, iar suprafața totală ocupată de lucrări este de aproximativ 2.130 metri pătrați.
De ce nu e nevoie de evaluare
Potrivit deciziei, proiectul nu se încadrează în anexele 1 și 2 ale Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte asupra mediului. De asemenea, nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate, deci nu e necesară nici evaluarea adecvată. Pe baza deciziei Apelor Române (ABA Mureș – SGA Alba) din 10 septembrie 2026, proiectul nu produce modificări semnificative ale corpurilor de apă de suprafață sau subterane.
Un argument important: traseul străzilor se suprapune peste cel existent. Nu sunt necesare exproprieri, demolări sau scoateri de terenuri din circuitul agricol. Apele pluviale vor fi colectate prin șanțuri pereate, rigole carosabile sau rigole tip scafă și duse în zone depresionare lipsite de interes sau spre receptorii existenți. În dreptul accesurilor la proprietăți vor fi montate podețe tubulare, în medie de 6 metri lungime.
foto: Primăria Sâncel (arhivă; cu rol ilustrativ)
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