Opt clădiri din Alba Iulia vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112. Care sunt acestea

Serviciul de Telecomunicații Speciale , alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și împlinirea a 22 de ani de la operaționalizarea Sistemului național 112 în România, prin iluminarea în roșu a mai multor clădiri emblematice.

„În seara de 11 februarie 2026, peste 140 de clădiri ale administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv turnul de comunicaţii al STS, alături de instituţii de cultură şi obiective turistice, vor fi iluminate în culoarea roşie, simbol al Serviciului de urgenţă 112”, a transmis, miercuri, STS, într-un comunicat de presă.

Conform documentului menționat, ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul a devenit o tradiție, fiind organizat anual și reunind, de fiecare dată, un număr tot mai mare de instituții și organizații. Acestea s-au alăturat demersului și au sprijinit constant transmiterea mesajului privind responsabilitatea civică în utilizarea numărului unic de urgență 112.

„Cetăţenii României au demonstrat, în anul 2025, cel mai ridicat nivel de responsabilitate în apelarea numărului unic 112 de la înfiinţarea acestuia, contribuind semnificativ la buna funcţionare a serviciului de urgenţă şi la salvarea de vieţi prin alertarea rapidă şi eficientă a echipajelor specializate. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale mulţumeşte tuturor instituţiilor şi partenerilor din Bucureşti şi din ţară care, an de an, se implică în acest demers şi susţin promovarea utilizării responsabile a numărului de urgenţă 112”, se mai arată în comunicatul citat.

Următoarele clădiri din Alba urmează să fie iluminate în roșu:

Consiliul Judeţean Alba

Palatul Justiţiei din Alba Iulia

Palatul Principilor Transilvaniei

Zidurile Cetăţii Alba Carolina

Monumentul Unirii

Clădirea Rectoratului, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba

Spitalul „Dr. Holhoş” din Alba Iulia

