Onoare și performanță pentru Alba Iulia: dansatorii Lukas Orzeiu și Maya Urs (CSM Unirea Alba Iulia), la Campionatul Mondial de Juniori 2 Latino, la Bremen (Germania)!

Onoare pentru Alba Iulia, dansatorii Lukas Orzeiu și Maya Urs (CSM Unirea Alba Iulia), la Campionatul Mondial de Juniori 2 Latino, la Bremen

Lukas Theodor Orzeiu si Maya Andreea Urs actualii campionii nationali ai României au bucuria de a duce steagul și de a ne reprezenta la Campionatul Mondial de Juniori 2 Latino unde se vor lupta pentru un loc cat mai bun în ierarhia mondială și unde vor participa cele mai bune bune perechi din toată lumea!

„Pentru noi este o mai mare bucurie întrucât Lukas și Maya, sportivi ai clubului „CSM Unirea Alba Iulia”, dar crescuți și antrenați în cadrul clubului „Life is Dance” au reușit această participare pentru a doua oară în carieră, prima fiind anul trecut!”, a povestit Bianca Ionescu, antrenoarea cuplului de dansatori din Cetatea Marii Uniri.

Povestea lor începe în anul 2018, la doar 7 anișori. când timizi au luat contact cu lumea dansului, amândoi luând exemplu de la frații mai mari care deja pășiseră în lumea dansului. A fost începutul unui parteneriat între doi copii frumoși, ambitioși, diferiți dar care au fuzionat armonios, transformându-se într-una dintre perechile de top ale României.

Primii pași în lumea dansului au fost discreți, dar ulterior au devenit din ce în ce pregnanți și mai vizibili, s-au remarcat încă de la 10-11 ani când au intrat pentru întâia dată într-o finala de Campionat Național în 2021, iar de atunci prezența lor în finalele și semifinalele Campionatului Național al României a fost nelipsită cum de altfel și prezența lor în toate loturile nationale.

Una dintre cele mai mari realizări o constituie câștigarea titlului de campioni la categoria Junior 2 Latino de anul acesta, dar și în anul 2024 urmată fiind de o altă performanță, tot în anul 2024 când au reușit să devină vicecampioni la una dintre cele mai prestigioase competiții din lume, German Open Championship, o mândrie națională și o si mai mare mândrie pentru Alba Iulia fiind primii sportivi din club care a câștigat o astfel de medalie valoaroasă la acest concurs. Au învins la numeroase competitii internaționale și nationale, cu clasări pe podium și de asemenea au fost finaliști la competiții de prestigiu. La antrenamente au fost omniprezenți, nu a existat că sunt bolnavi, petreceri, excursii sau alte motive pentru a lipsi. Amândoi au stiut ce vor și au dat dovadă de maturitate de mici, realizând că succesul vine doar prin muncă și perseverență. S-au bucurat mereu de orice experiență, fie că au câștigat sau au pierdut, fiecare competiție aducând o lecție și un plus în construcția lor umană și sportivă. Cea mai mare calitate a lor a fost mereu seriozitatea, seriozitate cu care au tratat antrenamentele, competițiile, tot.

Anul acesta până a constituit o mare provocare pentru acești sportivi fiind un an terminal și dominat de simulări, teste, multe reprize de învățat și examenele de final! Nu a fost deloc ușor ca Lukas și Maya să gestioneze atât școala, cât și performanța în dans, dar s-au descurcat impresionant. Cea mai mare provocare o constituie săptămâna de dinainte Campionatului Mondial căci aceste evenimente importante în viețile lor, examenele de clasa VIII-a și campionatul mondial au căzut în aceeași săptămână. Acești sportivi au demonstrat că performanța se poate și în contextul unei conduite școlare exemplare, sportivii buni fiind mereu și aceia care sunt performanți și la școală. Cu siguranță examenele se vor încheia cu succes, iar bucuria va fi cu atât mai mare!

„Noi ca antrenori am crescut alături de ei și ne considerăm norocoși să avem o astfel de pereche valoaroasă și astfel de sportivi fideli și dedicați, iar aceasta oportunitate de a reprezenta România la Campionatele Mondiale este visul oricărui antrenor. O experiență pe care o apreciem enorm și care reprezintă apogeul nostru ca antrenori! Lukas și Maya este prima noastră pereche care și-a câștigat șansa de a participa la un astfel de campionat și confirma că viziunea noastră și direcția dansului lor este una bună în ciuda tuturor provocărilor! O mare recunosțiință o avem și pentru părinții acestor copii, le mulțumim pentru susținere și încredere și că au fost mereu înțelegători și că au făcut tot posibilul pentru ca acești copii să facă dans și să ajungă la un astfel de nivel. Lukas și Maya reprezintă CSM Unirea Alba Iulia cu mândrie și sunt recunoscători pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor și pentru toată susținerea oferită! Indiferent care va fi rezultatul, noi patru ne vom bucura de aceasta experiență la maxim și vom valorifica și glorifica fiecare secundă! Sunteti un exemplu nu doar pentru toți copiii din club care vă privesc cu admirație și visează să ajungă ca voi, ci și pentru copii din alte cluburi și nu numai, pentru toți tinerii din ziua de azi Un real exemplu că se poate și ca nimic nu ar trebui să stea în calea viselor! Lukas si Maya, vă mulțumim și VĂ IUBIM! Va dorim ca În Germania, la mondiale, să confirmați ceea ce ați demonstrat deja de atâtea ori, că sunteți niste sportivi valoroși. Să vă bucurați de clipele acestea magice!”, au încheiat antrenorii Bianca și Ionuț Ionescu, cei pentru care pasiunea pentru dans înseamnă un mod de viață.

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