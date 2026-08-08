Video | Cum va fi selectat operatorul care va asigura, ca măsură de urgență, transportul public din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa: „Va fi acces liber la ofertare”
Cum va fi selectat operatorul care va asigura, ca măsură de urgență, transportul public din Alba Iulia. Primarul Gabriel Pleșa: „Va fi acces liber la ofertare”
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a explicat în ședința extraordinară cu convocare de îndată a Consiliului Local de vineri, 7 august 2026 cum ar urma să fie selectat operatorul care va asigura transportul public în municipiu, ca măsură de urgență.
Discuțiile au vizat în special modul de solicitare a ofertelor, accesul operatorilor la procedură și posibilitatea ca aleșii locali să verifice ulterior atribuirea contractului.
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În timpul dezbaterilor, unul dintre consilieri a cerut clarificări cu privire la procedura prin care vor fi selectați operatorii cărora li se va solicita o ofertă. Întrebarea a vizat diferența dintre o procedură în care serviciul de achiziții transmite solicitări către un număr limitat de operatori și una în care orice operator interesat poate depune ofertă.
„Categoric va fi acces liber la ofertare”
Inițial, primarul Gabriel Pleșa a precizat că selectarea se va face prin serviciul de achiziții, prin solicitarea de oferte.
„Selectarea se va face prin serviciul de achiziții, modalitatea cu cereri de ofertă, 3 oferte, 2-3 oferte sau mai multe, nu știu”, a declarat primarul.
Ulterior, întrebat explicit dacă procedura va presupune transmiterea unor cereri către un număr limitat de operatori sau dacă va exista acces liber la ofertare, edilul a insistat asupra celei de-a doua variante. „Categoric, va fi acces liber la ofertare. Categoric. Acum putem, ulterior, să discutăm cu șeful de serviciu de la achiziții. Categoric, va fi liber, indiferent de operator, public sau operator privat”, a precizat Gabriel Pleșa.
Consilierii locali au cerut garanții privind transparența
Un alt punct important al discuției a fost reprezentat de controlul pe care Consiliul Local îl va putea exercita după adoptarea hotărârii și după atribuirea contractului Primarul Gabriel Pleșa a fost întrebat dacă, ulterior adoptării hotărârii, aleșii locali vor mai putea afla câte oferte au fost depuse, ce tarife au fost propuse și de ce a fost ales un anumit operator.
Gabriel Pleșa a răspuns că procedura va fi transparentă și că informațiile privind atribuirea vor putea fi puse la dispoziția consilierilor locali. „Categoric va fi transparență, se pot da orice fel de informații din punctul ăsta de vedere”, a spus primarul municipiului Alba Iulia.
Edilul a subliniat însă că prioritatea administrației este reluarea cât mai rapidă a transportului public în municipiu.
„Pe noi ne interesează reluarea cât mai grabnică a transportului și, vă dați seama, categoric, orice informație e la dispoziția dumneavoastră”, a declarat acesta.
Posibilă comisie ad-hoc formată din consilieri locali
În cadrul discuțiilor a fost avansată și posibilitatea constituirii unei comisii ad-hoc formate din trei consilieri locali, care să urmărească procedura de atribuire. „Dacă se dorește, se poate face o comisie ad-hoc din 3 consilieri care să vadă procedura. Asta nu e niciun fel de problemă. Aștept propunere și nu e niciun fel de problemă”, a precizat Gabriel Pleșa.
Primarul a reiterat ideea că obiectivul principal al administrației este ca transportul public să fie reluat cât mai repede.
„Problema este să meargă cât mai repede autobuzele în municipiu. Asta este problema”, a conchis edilul albaiulian.
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