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Ministerul Apărării Naționale după ce o dronă a explodat în Bulgaria: „Radarele nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

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Ministerul Apărării Naționale după ce o dronă a explodat în Bulgaria: „Radarele nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României”

Ministerul Apărării Naționale a transmis, sâmbătă, 8 august 2026 că sistemele radar românești nu au identificat nicio țintă aeriană care să fi traversat spațiul aerian al României în direcția Bulgariei înainte de explozia produsă în apropierea frontierei dintre cele două țări.

Potrivit MApN, explozia a avut loc pe teritoriul Bulgariei, în jurul orei 08:20, în proximitatea frontierei cu România. „Sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Reprezentanții MApN au explicat că nici în perioada anterioară incidentului nu au fost înregistrate ținte aeriene ale căror traiectorii să indice o eventuală trecere prin spațiul aerian românesc către teritoriul Bulgariei.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că monitorizează permanent situația din apropierea frontierelor României și că va transmite informații suplimentare în cazul în care vor apărea date relevante.

Precizările autorităților române vin după ce, sâmbătă dimineață, autoritățile bulgare au anunțat că o dronă ar fi pătruns în spațiul aerian al Bulgariei dinspre nord și a explodat la aproximativ 100 de metri de granița cu România.

Incidentul nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate pagube la infrastructură. Autoritățile bulgare desfășoară verificări pentru a stabili tipul dronei și originea acesteia.

Premierul bulgar Rumen Radev a declarat că aparatul nu ar fi fost detectat de sistemele radar nici din România, nici din Bulgaria.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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