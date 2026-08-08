Video | Cum va arăta Bulevardul Republicii din Blaj după transformarea în zonă pietonală: Spații verzi, piste pentru biciclete și locuri pentru evenimente
Cum va arăta Bulevardul Republicii din Blaj după transformarea în zonă pietonală: Spații verzi, piste pentru biciclete și locuri pentru evenimente
Bulevardul Republicii din Blaj se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări urbanistice din ultimii ani. Artera principală din centrul municipiului urmează să fie transformată într-un spațiu predominant pietonal, printr-un proiect estimat la aproape 6 milioane de euro, care vizează și mai multe străzi adiacente.
Primăria Blaj a lansat în 31 martie 2026 procedura de achiziție pentru lucrările de amenajare a Bulevardului Republicii și a străzilor Popa Șapcă, Astra, Tudor Vladimirescu – tronsonul 1 și Timotei Cipariu. Valoarea estimată a contractului este de 29,55 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 5,8 milioane de euro.
Un bulevard dominat astăzi de mașini, transformat într-un spațiu pentru oameni
Proiectul pornește de la problemele actuale ale zonei centrale. Bulevardul Republicii este una dintre principalele axe de tranzit ale Blajului, iar traficul auto și parcările de-a lungul arterei reduc spațiul disponibil pentru pietoni și afectează activitățile comerciale și sociale
În documentație se evidențiază și lipsa unei amenajări unitare a trotuarelor, spațiilor verzi și plantațiilor, precum și faptul că bicicliștii nu beneficiază în prezent de infrastructură dedicată. În anumite zone, pietonii ajung să circule pe carosabil, inclusiv din cauza autoturismelor parcate necorespunzător.
Noua configurație urmărește să schimbe radical această situație.
Bulevarul Republicii va deveni zonă pietonală
Elementul central al proiectului este pietonalizarea Bulevardului Republicii. Accesul auto va fi limitat, fiind prevăzut acces pentru riverani și pentru transportul public electric.
Astfel, spațiul ocupat în prezent de traficul de tranzit și de o parte dintre parcări va putea fi redat pietonilor.
Proiectul prevede amenajarea unor suprafețe generoase pentru evenimente culturale și comunitare, dar și pentru târguri temporare. Centrul Blajului ar urma, astfel, să capete o funcție suplimentară: nu doar zonă de trecere, ci și un loc pentru întâlniri, promenadă, activități comerciale și evenimente.
Mai mult verde și infrastructură pentru biciclete
Transformarea nu se limitează la eliminarea traficului auto. Documentația prevede o amenajare peisagistică unitară, cu arbori plantați în aliniament, vegetație decorativă și arbuști.
În același timp, pe bulevard sunt prevăzute piste pentru biciclete și o bandă dedicată transportului public. Scopul este încurajarea deplasărilor alternative la autoturism și reducerea traficului motorizat și a emisiilor de carbon.
Pentru străzile adiacente sunt propuse reorganizări ale circulației, lucrări pentru creșterea siguranței rutiere și o semnalizare mai clară către obiectivele turistice și de interes local.
Un centru mai atractiv pentru localnici și turiști
Prin pietonalizarea Republicii, administrația locală urmărește să obțină un spațiu public de calitate, destinat atât locuitorilor, cât și turiștilor.
Reducerea traficului de tranzit ar putea favoriza dezvoltarea comerțului, serviciilor și alimentației publice. În același timp, noul spațiu ar putea găzdui mai ușor activități culturale, comunitare și comerciale temporare.
Transformarea este gândită și în legătură cu patrimoniul zonei centrale și istorice a Blajului, astfel încât noul spațiu urban să pună mai bine în valoare clădirile și identitatea arhitecturală a orașului.
Proiectul are o condiție importantă: transformarea Bulevardului Republicii într-o arteră pietonală este planificată în corelare cu dezvoltarea infrastructurii de mobilitate a orașului.
Primarul Gheorghe Valentin Rotar a precizat, în aprilie 2026, că implementarea este estimată pentru următorii 3–4 ani, cu finanțare europeană. Înainte de transformarea efectivă a bulevardului sunt avute în vedere varianta ocolitoare a municipiului, creșterea numărului de locuri de parcare, inclusiv printr-o parcare supraetajată de tip „Park & Ride”, precum și introducerea transportului public electric.
Prin urmare, viitorul Bulevard Republicii nu este gândit doar ca o stradă fără mașini, ci ca o reconfigurare a întregului mod în care oamenii se deplasează și folosesc centrul Blajului.
Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor prezentate, Bulevardul Republicii din Blaj ar urma să se transforme dintr-o arteră dominată de trafic și parcări într-un spațiu urban în care pietonii, bicicliștii, spațiile verzi, comerțul, cultura și transportul public electric vor avea un rol central.
sursa video: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava Prezența unei ursoaice cu doi pui a fost semnalată în Cugir. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică, 9 august 2026, la ora 22.00. „În orașul Cugir a […]
Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier s-a produs în seara de duminică, 9 august 2026, pe DN 67 C Transalpina, la Mărtinie. „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în […]
9 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 9 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh
Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi...
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România
Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România Fondurile de pensii...
Știrea Zilei
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie
Cum arată în detaliu programul transportului public „temporar” din Alba Iulia: Oarda și Pâclișa, acoperite mai mult pe hârtie Programul...
VIDEO | O tânără din Apuseni păstrează vie rețeta balmoșului din zona sa, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun era balmoșul, rămânea să meargă și la a doua întâlnire sau nu”
Cristina Pașca păstrează vie rețeta balmoșului din Apuseni, preparatul care decidea odinioară soarta pețitului: „În funcție de cât de bun...
Curier Județean
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava
Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava Prezența...
Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului
Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier...
Politică Administrație
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de alimentare cu gaz va fi extinsă în două sate ale comunei Unirea: În ce stadiu este proiectul Locuitorii...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...