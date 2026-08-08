Video | Cum va arăta Bulevardul Republicii din Blaj după transformarea în zonă pietonală: Spații verzi, piste pentru biciclete și locuri pentru evenimente

Cum va arăta Bulevardul Republicii din Blaj după transformarea în zonă pietonală: Spații verzi, piste pentru biciclete și locuri pentru evenimente

Bulevardul Republicii din Blaj se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări urbanistice din ultimii ani. Artera principală din centrul municipiului urmează să fie transformată într-un spațiu predominant pietonal, printr-un proiect estimat la aproape 6 milioane de euro, care vizează și mai multe străzi adiacente.

Primăria Blaj a lansat în 31 martie 2026 procedura de achiziție pentru lucrările de amenajare a Bulevardului Republicii și a străzilor Popa Șapcă, Astra, Tudor Vladimirescu – tronsonul 1 și Timotei Cipariu. Valoarea estimată a contractului este de 29,55 milioane de lei, fără TVA, echivalentul a aproximativ 5,8 milioane de euro.

Un bulevard dominat astăzi de mașini, transformat într-un spațiu pentru oameni

Proiectul pornește de la problemele actuale ale zonei centrale. Bulevardul Republicii este una dintre principalele axe de tranzit ale Blajului, iar traficul auto și parcările de-a lungul arterei reduc spațiul disponibil pentru pietoni și afectează activitățile comerciale și sociale

În documentație se evidențiază și lipsa unei amenajări unitare a trotuarelor, spațiilor verzi și plantațiilor, precum și faptul că bicicliștii nu beneficiază în prezent de infrastructură dedicată. În anumite zone, pietonii ajung să circule pe carosabil, inclusiv din cauza autoturismelor parcate necorespunzător.

Noua configurație urmărește să schimbe radical această situație.

Bulevarul Republicii va deveni zonă pietonală

Elementul central al proiectului este pietonalizarea Bulevardului Republicii. Accesul auto va fi limitat, fiind prevăzut acces pentru riverani și pentru transportul public electric.

Astfel, spațiul ocupat în prezent de traficul de tranzit și de o parte dintre parcări va putea fi redat pietonilor.

Proiectul prevede amenajarea unor suprafețe generoase pentru evenimente culturale și comunitare, dar și pentru târguri temporare. Centrul Blajului ar urma, astfel, să capete o funcție suplimentară: nu doar zonă de trecere, ci și un loc pentru întâlniri, promenadă, activități comerciale și evenimente.

Mai mult verde și infrastructură pentru biciclete

Transformarea nu se limitează la eliminarea traficului auto. Documentația prevede o amenajare peisagistică unitară, cu arbori plantați în aliniament, vegetație decorativă și arbuști.

În același timp, pe bulevard sunt prevăzute piste pentru biciclete și o bandă dedicată transportului public. Scopul este încurajarea deplasărilor alternative la autoturism și reducerea traficului motorizat și a emisiilor de carbon.

Pentru străzile adiacente sunt propuse reorganizări ale circulației, lucrări pentru creșterea siguranței rutiere și o semnalizare mai clară către obiectivele turistice și de interes local.

Un centru mai atractiv pentru localnici și turiști

Prin pietonalizarea Republicii, administrația locală urmărește să obțină un spațiu public de calitate, destinat atât locuitorilor, cât și turiștilor.

Reducerea traficului de tranzit ar putea favoriza dezvoltarea comerțului, serviciilor și alimentației publice. În același timp, noul spațiu ar putea găzdui mai ușor activități culturale, comunitare și comerciale temporare.

Transformarea este gândită și în legătură cu patrimoniul zonei centrale și istorice a Blajului, astfel încât noul spațiu urban să pună mai bine în valoare clădirile și identitatea arhitecturală a orașului.

Proiectul are o condiție importantă: transformarea Bulevardului Republicii într-o arteră pietonală este planificată în corelare cu dezvoltarea infrastructurii de mobilitate a orașului.

Primarul Gheorghe Valentin Rotar a precizat, în aprilie 2026, că implementarea este estimată pentru următorii 3–4 ani, cu finanțare europeană. Înainte de transformarea efectivă a bulevardului sunt avute în vedere varianta ocolitoare a municipiului, creșterea numărului de locuri de parcare, inclusiv printr-o parcare supraetajată de tip „Park & Ride”, precum și introducerea transportului public electric.

Prin urmare, viitorul Bulevard Republicii nu este gândit doar ca o stradă fără mașini, ci ca o reconfigurare a întregului mod în care oamenii se deplasează și folosesc centrul Blajului.

Dacă proiectul va fi realizat conform planurilor prezentate, Bulevardul Republicii din Blaj ar urma să se transforme dintr-o arteră dominată de trafic și parcări într-un spațiu urban în care pietonii, bicicliștii, spațiile verzi, comerțul, cultura și transportul public electric vor avea un rol central.

sursa video: Gheorghe Valentin Rotar / Facebook

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