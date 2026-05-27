FOTO: Dansatorii de la CSM Unirea, CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia, final de sezon extraordinar cu medalii și clasări pe podium la competiții la Cluj-Napoca și Bari!

Dansatorii de la CSM Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia și Life is Dance Alba Iulia au avut un final de sezon extraordinar cu medalii și clasări pe podium la competiții la Cluj-Napoca și Bari!

Sportivii de la CSM Unirea, CSU Alba Iulia și Life is Dance au avut parte de un sezon competițional cu rezultate extraordinare. Weekend-ul trecut, dansatorii s-au împărțit între competiții internaționale și naționale.

Potrivit antrenorilor Bianca și Ionuț Ionescu, a fost un sfârșit de săptămână aglomerat, dar prodictiv.

Pe plan național, la Cupa „Napoca Dance Festival”, organizată la Cluj, Alba Iulia a fost reprezentată de 16 fete solo și 18 perechi, ceea ce nu este puțin. Tot mai mulți copii devin interesați de dansul sportiv și ajung să îl practice chiar și la nivel competitional. Astfel, bilanțul din weekend arată în felul următor: 6 medalii de aur, 5 medalii de argint și una internațională, 3 medalii de bronz și 11 clasări în finalele tuturor categoriilor, plus o clasare internațională în finală.

La categoria solo, la fete, un dans. Menționăm faptul că unele sportive s-au aflat la primul concurs și au obținut un loc foarte bun având în vedere numărul imens de sportivi participanți. La 8-9 ani, două sportive au fost în finală. Locul 4 din 38 a fost obținut de Alma Elena Vârciu, locul 6 din 38 a fost ocupat de Ema Elena Crăciun, iar locul 14 din 38, Antonia Ioana Tiriplică.

La 10-11 ani, tot două sportive în finală. Pe locul 4 din 48 s-a clasat Iulia Purcar, pe locul 5, Bianca Mărginean, pe locul 14, Sara Muntean Cheșcheș, pe locul 18, Raluca Groza, iar pe locul 23, Eliza Roman. La categoria 12-15 ani, locul 3 din 24 a fost ocupat de Elena Oargă, locul 6 de Eliza Bolea, locul 7 de Maria Avram, locul 8 de Antonia Necșoiu, locul 9 de Alesia Haiduc și locul 12 de Anastasia Voica.

În ceea ce privește secțiunea solo fete solo, două dansuri, la categoria 10-11 ani, locul 1 din 19 a fost ocupat de Emma Stan, la 12-15 ani, locul 1 de Aylin Aysegul Durkaya.

La categoria „Perechi Debutanți”, 8-9 ani, campionii și vicecampionii de la Life is Dance, respectiv locul 1, David Gruiță și Sofia Giosan, iar locul 2, George Opriș și Csernatoni Maya. La 10-11 ani, locul 10 a fost ocupat de Filip Ciorea și Eva Stanciu, iar la 12-15 ani, pe locul 1 s-au clasat Mario Stoia și Rebeca Tomuș, iar pe locul 2, David Ciornei și Ilinca Ciucă.

La Precompetițional cu două dansuri, la categoria 6-9 ani, locul 5 a fost ocupat de Luca Chiriac și Antonia Mic, iar locul 7 de Ionuț Mondoc și Raisa Moldovan. La categoria 10-11 ani pe locul 2 s-au clasat Filip Corodea și Elena Tomulețiu. La Precompetițional cu trei dansuri, aurul a fost câștigat de Cezar Muntean și Miruna Mihăiasă.

În ceea ce privește categoria „Hobby”, la 6-9 ani, locul 2 a fost ocupat de Andrei Otvos și Daria Senilă. La 10-11 ani, pe locul 6 s-au clasat Eduard Dragomir și Teodora Manciu, iar pe locul 9, Alexandru Orzeiu și Elena Dumitriu.

La Clasa E, categoria 6-11 ani locul 4 a fost ocupat de Cristian Chelemen și Sara Popa, iar locul 9, de Rareș Borlea și Natalia Avram. La 12-13 ani, pe locul 9 s-au clasat Ianis Benke Varvara și Alexandra Furdui, iar la 4-15 ani, aurul a fost câștigat de Ionuț Bălău și Bianca Dinu, argintul de Theodor Tămaș Urbănescu și Andra Popa și locul 7 a fost ocupat de Tudor Daisa și Anastasia Șopterean.

Sportivii de la CSU Alba Iulia s-au întors cu premii importante de la Cupa Napoca Dance Festival. Astfel, la Clasa D 16-35 de ani Latino, locul 3 a fost ocupat de Eduard Hacicu și Daria Dănescu, la Open Basic 16-35 ani Latino, tot Eduard Hacicu și Daria Dănescu s-au clasat pe poziția a treia, la Open 16-35 ani Latino, locul 6 a fost ocupat de David Linko și Adelina Bonte, iar pe locul 12 s-au clasat Eduard Hacicu și Daria Dănescu.

În străinătate Orașul Marii Uniri a fost reprezentat cu succes de perechile Flavius Giosan și Maria Dobra, aparținând Clubului CSM Unirea Alba Iulia și Casian Crețu și Diana Dicu, de la clubul CSU Alba Iulia. Aceștia au fost prezenți la competiția internațională Wdsf World Dance Open Bari 2026 în Bari, din Italia. La categoria Wdsf Youth Open Latino, locul 2 a fost ocupat de Flavius Giosan și Maria Dobra, iar la categoria Rising Star Open Latino, Flavius Giosan și Maria Dobra s-au clasat pe poziția a șasea și Casian Crețu și Diana Dicu, pe locul 13.

Cristina GANGA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI