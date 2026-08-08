Ionuț Fulea, pe scena principală UNTOLD 2026: Folclorul românesc ajunge în centrul celui mai mare festival de la Cluj

Artistul de muzică populară albaiulian Ionuț Fulea urcă în această seară, sâmbătă, 8 august 2026, pe scena principală a UNTOLD 2026, într-un moment dedicat tradițiilor și muzicii populare românești. Prezența sa face parte dintr-un spectacol amplu în care folclorul este adus în fața publicului unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică din România.

Participarea lui Ionuț Fulea nu este una izolată. Artistul va împărți scena cu Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” și interpreta Mariana Anghel. Momentul marchează, totodată, o premieră pentru Junii Sibiului, care participă la UNTOLD și își prezintă repertoriul tradițional în fața publicului festivalului.

De la folclor la Main Stage UNTOLD

Pentru Ionuț Fulea, apariția de la Cluj-Napoca reprezintă o întâlnire spectaculoasă între două universuri muzicale aparent diferite: tradiția populară românească și atmosfera unui festival internațional dominat de muzica electronică, pop și marile concerte live.

Organizatorii au inclus momentul folcloric în programul zilei de sâmbătă, 8 august. În aceeași ediție a festivalului, pe scena principală se regăsesc artiști precum Sting, Lewis Capaldi, Zara Larsson și Flo Rida, ceea ce plasează momentul folcloric într-un program muzical extrem de divers.

Prezența lui Fulea la UNTOLD fusese anunțată și de artist, care a transmis public că se va întâlni cu spectatorii pe scena principală în 8 august 2026.

Un mesaj pentru publicul tânăr

Dincolo de dimensiunea artistică, participarea lui Ionuț Fulea și a formațiilor sibiene are și o importantă componentă de promovare culturală. Folclorul românesc este prezentat unui public numeros și, în mare parte, tânăr, într-un context diferit de spectacolele tradiționale sau festivalurile folclorice.

Astfel, costumul popular, dansurile și repertoriul tradițional devin parte din experiența unui festival care reunește, în perioada 6–9 august 2026, aproximativ 200 de artiști și mai multe scene la Cluj-Napoca.

O întâlnire între generații și stiluri

Momentul pregătit pentru UNTOLD 2026 poate fi privit și ca o formă de dialog între generații. Pe aceeași scenă pe care publicul vine să-i vadă pe unii dintre cei mai cunoscuți artiști internaționali, Ionuț Fulea aduce cântecul popular românesc și identitatea culturală a Transilvaniei.

Pentru muzica tradițională, apariția la UNTOLD este mai mult decât o simplă prezență într-un program de festival: este o ocazie de a ieși din spațiul consacrat al spectacolelor folclorice și de a ajunge direct în fața unui public nou.

foto: arhivă

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