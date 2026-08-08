Școli din Alba Iulia, dotate cu noi centrale termice: Primăria a făcut achiziția pentru încălzirea a trei unități de învățământ

Alba Iulia face un pas concret pentru modernizarea sistemelor de încălzire din mai multe unități de învățământ. Primăria Municipiului Alba Iulia a realizat vineri, 7 august 2026, achiziția pentru furnizarea și instalarea unor noi centrale termice la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, Școala Gimnazială „Avram Iancu” și Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”.

Achiziția, solicitată de Serviciul Utilități Publice și Întreținerea Clădirilor Publice din cadrul Direcției Tehnice a Municipiului Alba Iulia, vizează înlocuirea și instalarea unor echipamente de încălzire destinate mai multor corpuri și spații ale celor trei unități de învățământ.

Valoarea achiziției este de 219.000 de lei (echivalentul a 43.225,11 euro). fără TVA.

La Școala „Vasile Goldiș”, cea mai amplă intervenție

Cea mai amplă intervenție este prevăzută la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”, de pe strada Călărași nr. 2. Aici vor fi instalate două centrale termice de câte 100 kW, iar pentru sala de sport este prevăzută o centrală cu o putere cuprinsă între 50 și 65 kW.

La Școala Gimnazială „Avram Iancu”, de pe strada Moldovei nr. 2, achiziția prevede două centrale termice de câte 100 kW.

Intervenția ajunge și la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, situat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 11. Pentru Sala INFO este prevăzută o centrală termică cu o putere de 50–65 kW.

Achiziția nu se limitează la furnizarea echipamentelor. Lucrările presupun și transportul, montarea și punerea în funcțiune a centralelor, precum și furnizarea materialelor necesare realizării instalațiilor.

În documentația tehnică sunt prevăzute materiale precum țeavă de cupru, izolație pentru țevi, cabluri și materiale electrice, fitinguri și alte componente necesare instalării și funcționării sistemelor de încălzire.

Centralele sunt prevăzute pentru funcționare pe combustibil gazos, cu tiraj forțat și alimentare electrică de 220–230 V, 50 Hz.

Un element important al achiziției este perioada de garanție. Pentru lucrare este prevăzută o garanție de 3 ani, care se aplică inclusiv pentru cazanele murale, pompe și instalațiile aferente.

Prestatorul va avea, astfel, responsabilitatea pentru realizarea lucrărilor conform cerințelor tehnice și pentru remedierea eventualelor probleme care intră în perioada de garanție.

Documentația prevede, de asemenea, că produsele și lucrările trebuie să respecte cerințele de calitate și standardele aplicabile, iar echipamentele neconforme pot fi refuzate de către beneficiar.

Șase centrale pentru trei unități de învățământ

În ansamblu, achiziția vizează șase centrale termice, repartizate între cele trei unități de învățământ:

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” – 2 x 100 kW;

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” – Sala Sport – 1 x 50–65 kW;

Școala Gimnazială „Avram Iancu” – 2 x 100 kW;

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” – Sala INFO – 1 x 50–65 kW.

Achiziția a fost realizată vineri, 7 august 2026, iar etapa următoare este cea a furnizării, instalării și punerii în funcțiune a echipamentelor.

Investiția urmărește asigurarea unor sisteme de încălzire funcționale și eficiente pentru spațiile școlare vizate, intervenția fiind una importantă pentru desfășurarea activității în condiții corespunzătoare, în special odată cu apropierea sezonului rece.

Documentația care a stat la baza achiziției este datată 3 august 2026 și a fost întocmită pentru necesarul transmis de Serviciul Utilități Publice și Întreținerea Clădirilor Publice din cadrul Direcției Tehnice a Municipiului Alba Iulia.

foto – Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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