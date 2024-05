Olimpicii din Alba Iulia și profesorii care i-au pregătit, premiați de primărie pe 1 iunie. LISTA

Peste 60 de elevi olimpici din Alba Iulia și profesorii care i-au pregătit vor fi premiați de primărie. Propunerea a fost aprobată în ședința Consiliului Local din 30 mai 2024.

Municipiul Alba Iulia trebuie să recunoască și răsplătească eforturile elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar care au obținut și în acest an școlar distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de Ministerul Educației, dar și ale cadrelor didactice care i-au pregătit, modele și surse de inspirație pentru întreaga comunitate.

Inspectoratul Școlar Județean Alba este autoritatea instituțională care transmite Primăriei Municipiului Alba Iulia lista acestor elevi și cadre didactice, care vor fi premiați de municipalitate cu diplome și sume de bani, în limita sumei totale de 50.000 lei din bugetul local pe anul 2024.

Festivitate de premiere a elevilor olimpici din anul 2024 va avea loc sâmbătă 1 iunie, începând cu ora 10:30, la Spațiul Muzeal Principia, evenimentul fiind inclus în programul Alba Fest 2024.

LISTA OLIMPICILOR LA NIVEL NAȚIONAL 2023-2024

1 ACATRINEI LAURENȚIU LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XI-A MENȚIUNE ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ 300

2 AOUN PAOLA SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA A VI-A (A CANDIDAT LA CLASA A VIII-A) MENȚIUNE LIMBA FRANCEZĂ 300

3 BACRIA ALEXANDRA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA A XI-A MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” 300

4 BECA D. VLADIMIR COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A X-A PREMIUL II ACADNET 500

5 BERCEA CODRIN-ROMULUS SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A IX- A PREMIUL III și MEDALIE DE AUR LIMBI CLASICE 400

6 BINȚINȚAN C.D. VLAD COSMIN COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A X-A PREMIUL I ACADNET 600

7 BOGDAN GEORGIANA VANESA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL II INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 500

8 BOGDAN OCTAVIAN RĂZVAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA A XI-A MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” 300

9 BREAZU IULIAN-DARIUS SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A XI- A MENȚIUNE RELIGIE 300

10 BULAC NICOLAE LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A VI-A PREMIUL II INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a 500

11 BURDE ELIANA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XI-A PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 400

12 CADAR ALEXANDRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA A V-A PREMIUL SPECIAL CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”- Mica Olimpiadă 300

13 CĂLUGĂR DENIS ANDREI COLEGIUL ECONOMIC ,,DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA A XII-A MENȚIUNE LIMBI ROMANICE- LIMBA ITALIANĂ 300

14 CÂRNAȚ DANIEL-FLORIN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA A IX-A MENȚIUNE SPECIALĂ CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” 300

15 CILINCĂ GABRIEL-CRISTIAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A IX- A PREMIUL SPECIAL RELIGIE 300

16 CIOARA TUDOR-ANDREI SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A VII-A PREMIUL II TERRA-GEOGRAFIE 500

17 CIUBEAN ANDRADA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XII-A MENȚIUNE ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ 300

18 COMAN RAREȘ MIHAI LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 400

19 CONSTANTINESCU FELIX LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A VIII-A PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a 600

20 COSTEA CARINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA A-VIII-A PREMIUL SPECIAL GEOGRAFIE 300

21 CRIŞAN T.H. TUDOR COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A XI-A MENȚIUNE (MEDALIE DE BRONZ) MATEMATICĂ 300

22 CSASZAR BOGDAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A VII-A MENȚIUNE TERRA-GEOGRAFIE 300

23 CSIKI ERVIN „LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

ALBA IULIA” A XI-A PREMIUL I RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LB. MAGHIARĂ 600

24 DAN RIAN-CONSTANTIN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A XI- A PREMIUL SPECIAL LIMBI CLASICE 300

25 DAVID BOGDAN „LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY” ALBA IULIA” A VI-A „PREMIU SPECIAL” „OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI” 300

26 DOGEANU ANTONIA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A V-A PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a 600

27 DUMITRAȘ DOROTHEA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” A XI-A PREMIUL III CONCURSUL NAȚIONAL „ MADE FOR EUROPE” 400

28 DUMITRU A. PHILIP COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL III FRANCEZĂ 400

29 GAVRILAS WEBER DANIEL LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL I ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ 600

30 GROZA IULIAN ȘTEFAN LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” A XI-A PREMIUL III CONCURSUL NAȚIONAL „ MADE FOR EUROPE” 400

31 HANGANU MARIA „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” A X-A PREMIUL I RELIGIE 600

32 HIRIȘ PATRICK-ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA A IX-A MENȚIUNE SPECIALĂ CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” 300

33 INEL ANA SARA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA A IX-A MENȚIUNE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ 300

34 JOLDEȘ PETRU SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA A VI-A MENȚIUNE CONCURSUL NAȚIONAL „IONEL TEODOREANU” 300

35 LASCU FINEAS-NATHAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA A X-A MENȚIUNE SPECIALĂ CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” 300

36 LINȚĂ VLAD MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA A XII-A MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” 300

37 MAILAT MARIA NATALIA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XI-A PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 400

38 MARIȘ MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A X-A MENȚIUNE CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” 300

39 MARTINI IOAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL III GEOGRAFIE 400

40 MÁTHÉ ANDRÁS „LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

ALBA IULIA” A XII-A MENȚIUNE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LB. MAGHIARĂ 300

41 MIHU MAIA ELENA SCOALA GIMNAZIALA „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA A-VIII-A PREMIUL SPECIAL LIMBA ROMÂNĂ – „IONEL TEODOREANU” 300

42 MORARU THEA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA A VI-A MENȚIUNE CONCURSUL NAȚIONAL DE LINGVISTICĂ „ALEXANDRU PHILLIPIDE” 300

43 MUNTEAN N.M. RADU COSMIN COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A IX-A MENȚIUNE SPANIOLĂ 300

44 MUREȘAN DENISA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA A V-A MENȚIUNE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 300

45 NAGY G.C. RAREȘ GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL I (echipă) CONCURS NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” 400

46 NARIȚA RAUL GEORGE LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XII-A MENȚIUNE INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 300

47 NEACȘU ELENA „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” A IX-A PREMIU SPECIAL ACORDAT DE MINISTERUL EDUCAȚIEI RELIGIE 300

48 NEAG BOGDAN-IONUȚ SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A X- A PREMIUL SPECIAL LIMBI CLASICE 300

49 NICULA GABRIEL-MIHAI SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A XI- A MENȚIUNE și MEDALIE DE ARGINT LIMBI CLASICE 300

50 ORLEA ȘTEFAN „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” A XI-A MENȚIUNE RELIGIE 300

51 PĂCURAR SARA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA A V-A MENȚIUNE RELIGIE 300

52 PAȘCA PETRA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A IX-A PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 400

53 PÎCLIȘAN IOAN-CRISTIAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA AIX- A MENȚIUNE și MEDALIE DE ARGINT LIMBI CLASICE 300

54 PIȚU EDUARD SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA A VIII-A MENȚIUNE (MEDALIA DE AUR) MATEMATICĂ 300

55 POPA VLAD PETRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA A VIII-A MEDALIE DE ARGINT FIZICĂ 300

56 PUȘCĂU MARIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A X-A PREMIUL SPECIAL RELIGIE 300

57 ROMOȘAN DARIA MARIA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A XI-A PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 600

58 SANTEIU ANDA-ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL I (echipă) CONCURS NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” 400

59 ȘTEFAN L.V. ARIANA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A IX-A PREMIUL II SPANIOLĂ 500

60 ȘUȘMAN CĂTĂLIN COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A XII-A PREMIUL I (echipă) CONCURS NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” 400

61 SZABO SONYA „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” A X-A MENȚIUNE RELIGIE 300

62 TAFLAN FLAVIUS „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” A XI-A MENȚIUNE ACORDATĂ DE MINISTERUL EDUCAȚIEI LIMBA FRANCEZĂ 300

63 TĂRCUȚĂ IULIANA „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” A XII-A PREMIU SPECIAL ACORDAT DE MINISTERUL EDUCAȚIEI RELIGIE 300

64 TELEVKA V. IOAN ALEXANDRU COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA A IX-A MENȚIUNE BIOLOGIE 300

65 TODORAN DIANA LICEUL TEORETIC ,,SF. IOSIF” ALBA IULIA A XII-A MENȚIUNE LIMBA ENGLEZĂ 300

66 ȚUCHEL IOAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A X- A PREMIUL III și MEDALIE DE AUR LIMBI CLASICE 400

67 TUDOR DAVID LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA A VII-A PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a 600

68 VESI RĂZVAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA A V-A PREMIUL SPECIAL CONCURSUL NAȚIONAL DE GEOGRAFIE „TERRA”- Mica Olimpiadă 300

69 VLĂZAN ANDREI-IOAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A IX- A MEDALIE DE BRONZ LIMBI CLASICE 300

70 ZBUTEA CARINA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA A VII- A PREMIUL SPECIAL RELIGIE 300

LISTĂ PROFESORI PREMIAȚI

1 ALBU ADRIAN LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL II INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XII-A 500

2 ANCA NICOLAE DAN COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” A XI-A 300

3 ATANASIU MARIA SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MEDALIA DE ARGINT S.R.F. FIZICĂ A VIII-A 300

4 AVRAM BOGDAN „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” PREMIU SPECIAL ACORDAT DE MINISTERUL EDUCAȚIEI RELIGIE A IX-A 300

5 BĂDĂU GEORGETA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL III FRANCEZĂ A XII-A 400

6 BAR LIVIA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ A XII-A 300

7 BĂRUȚĂ RODICA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A X-A 300

8 BENICEAN EUGEN-AURELIAN SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL II TERRA-GEOGRAFIE A VII-A 500

9 BEȘLIU RADU LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A 600

10 BOLEA MARIUS-VIRGIL SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA MENȚIUNE RELIGIE A XI- A 300

11 BOTEZAN FLORIN-DĂNUȚ SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL SPECIAL RELIGIE A IX- A 300

12 CIORBEA RĂZVAN LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XII-A 400

13 CONSTANTIN ELISABETA ADRIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA MEDALIE DE ARGINT FIZICĂ A VIII-A 300

14 CRAIU TEODORA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A 400

15 CRIȘAN ALINA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL III FRANCEZĂ A XII-A 400

16 DAMIAN EMMA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A IX-A 400

17 DIMITRIU LIGIA VALERIA „LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

ALBA IULIA” „PREMIU SPECIAL

” „OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU MINORITĂȚI

” A VI-A 300

18 DIOȘAN LIVIA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I CONCURS NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” A XII-A 600

19 DURA SIMINA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE CONCURS NAȚIONAL „CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN ROMÂNIA” A XI-A 300

20 HOISAN BIANCA ELENA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” PREMIUL III CONCURSUL NAȚIONAL „ MADE FOR EUROPE” A XI-A 400

21 IRIMIE LUCIAN-DANIEL COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA MENȚIUNE SPECIALĂ CONCURSUL DE CHIMIE „LAZĂR EDELEANU” A IX-A 300

22 LĂNCRĂNJAN FLOARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA PREMIUL SPECIAL GEOGRAFIE A-VIII-A 300

23 MANIU SIXTINE LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A 400

24 MARINA GABRIELA SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MENȚIUNE CONCURSUL NAȚIONAL „IONEL TEODOREANU” A VI-A 300

25 MOCANU-GLIGAN ANCA ANDRJADA SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MENȚIUNE LIMBA FRANCEZĂ A VI-A (A CANDIDAT LA CLASA A VIII-A) 300

26 MUNTEAN ALINA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA MENȚIUNE PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ A IX-A 300

27 MUREȘAN LAURA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL II ACADNET A X-A 500

28 MUREȘAN SIMONA COLEGIUL NAȚIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA PREMIUL SPECIAL CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ A X-A 300

29 NECHIMIȘ ȘTEFAN LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ A XII-A 600

30 NEGRESCU ELENA SCOALA GIMNAZIALA „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA PREMIUL SPECIAL LIMBA ROMÂNĂ – „IONEL TEODOREANU” A-VIII-A 300

31 NISTOR IOAN „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” PREMIUL I RELIGIE A X-A 600

32 OLINCA ALEXANDRINA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ A XI-A 300

33 OLTEAN LARISA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA MENȚIUNE CONCURSUL NAȚIONAL DE LINGVISTICĂ „ALEXANDRU PHILLIPIDE” A VI-A 300

34 OPREAN ANCUȚA LAURA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA MENȚIUNE RELIGIE A V-A 300

35 OPRIȘ OLIVIA MONICA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL SPECIAL RELIGIE A VII- A 300

36 PALCU CARMEN COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I ACADNET A X-A 600

37 PÂRJOL OVIDIU LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A 600

38 PAȘCA ADRIANA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE BIOLOGIE A IX-A 300

39 PAȘCA VERA LICEUL TEORETIC ,,SF. IOSIF” ALBA IULIA MENȚIUNE LIMBA ENGLEZĂ A XII-A 300

40 PAUL OLIVIU LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A 400

41 PENCIU DAN LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” PREMIUL III CONCURSUL NAȚIONAL „ MADE FOR EUROPE” A XI-A 400

42 POP CRISTINA ELENA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA MENȚIUNE ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ A XII-A 300

43 POPA GHEORGHE SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL III și MEDALIE DE AUR LIMBI CLASICE A X- A 400

44 PR. KOVÁCS JÓZSEF „LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

ALBA IULIA” PREMIUL I RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LB. MAGHIARĂ A XI-A 600

45 PR. PASCA SZILÁRD „LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC

„GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY”

ALBA IULIA” MENȚIUNE RELIGIE ROMANO-CATOLICĂ DE LB. MAGHIARĂ A XII-A 300

46 RÎȘTEIU ANGELA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA PREMIUL III și MEDALIE DE AUR LIMBI CLASICE A IX- A 400

47 ROMAN CARMEN „COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR

„MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA” MENȚIUNE ACORDATĂ DE MINISTERUL EDUCAȚIEI LIMBA FRANCEZĂ A XI-A 300

48 ROȘIU MIHAELA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL II INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a A VI-A 500

49 SANDU CORNEL COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA MENȚIUNE (MEDALIE DE BRONZ) MATEMATICĂ A XI-A 300

50 SAS GHEORGHE LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” MENȚIUNE „TEHNOLOGII”, DOMENIUL ELECTRIC, ELECTROTEHNIC, ELECTROMECANIC A XI-A 300

51 SIMION CECILIA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a A V-A 600

52 ȚIBACOV SORINA LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I ARTE VIZUALE, ISTORIA ARTELOR ȘI ARHITECTURĂ A XII-A 600

53 TRIF AURELIAN LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL III INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ, VOCALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE -ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL A XI-A 400

54 ȚUCULETE MARINELA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA MENȚIUNE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ A V-A 300

55 TUDOR DRAGOȘ LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA PREMIUL I INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ – CLASELE a V-a – a VIII-a A VII-A 600

56 URCAN MIHAELA SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” ALBA IULIA MENȚIUNE (MEDALIA DE AUR) MATEMATICĂ A VIII-A 300

57 VIZITIU ANIELA COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PREMIUL I CONCURS NAȚIONAL „MADE FOR EUROPE” A XII-A 600

