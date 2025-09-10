OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026: CINE le poate primi și CUM se depun dosarele până pe 2 octombrie

OFICIAL | Bursele sociale 2025-2026 pentru elevi: Cine are dreptul, ce acte sunt necesare și cum se depun dosarele până pe 2 octombrie

În anul școlar 2025-2026, bursele sociale pentru elevi sunt în cuantum minim de 300 de lei pe lună și se acordă integral elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal.

Bursele sociale medicale, bursele pentru elevii orfani și pentru cei care urmează cursurile „Școlii din spital” nu sunt condiționate de venit. În schimb, bursele pentru elevii din familii monoparentale au fost eliminate, conform noii metodologii.

Prima plată a burselor, inclusiv a celor sociale, va fi făcută pe 20 noiembrie 2025. Bursele pentru elevi au fost reconfigurate potrivit legii 141/2025 (Legea Bolojan), care modifică Legea 198/2023 a învățământului preuniversitar, păstrând doar bursele de merit, sociale și tehnologice, plus bursele pentru mame minore.

Bursele de excelență olimpică au fost eliminate.

Valoarea bursei sociale poate fi suplimentată de consiliile de administrație ale școlilor, în funcție de bugetul local și alte venituri. Ele se acordă și în vacanțe, cu excepțiile elevilor corigenți la mai multe discipline sau cu mai mult de 20 de absențe nemotivate într-un an.

Bursa socială se poate cumula cu bursele de merit sau tehnologice, iar elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă indiferent de alte forme de protecție specială. Pentru a primi bursa socială, elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”.

Criteriile de acordare a bursei sociale în 2025-2026 sunt următoarele:

*Bursa socială sprijină elevii din medii dezavantajate, grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, pentru a-i ajuta să participe la cursuri și a preveni abandonul școlar.

*Bursa se acordă la cerere, în funcție de situația materială, socială sau medicală a elevului.

*Elevii beneficiari au dreptul la confidențialitate privind identitatea și situația lor.

*Elevul trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la finalul anului școlar anterior.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscriși la cursuri cu frecvență de zi, inclusiv cei școlarizați la domiciliu sau la „Școala din spital”, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

*elevi proveniți din familii cu venit mediu net pe membru de familie mai mic de 50% din salariul minim net pe economie, calculat pe ultimele 12 luni anterioare cererii;

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI