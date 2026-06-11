Tarifele pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia, în curs de actualizare: LISTA

Se află în consultare publică un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind stabilirea tarifelor pentru biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia.

Prin acest proiect de hotărâre se actualizează o parte din tarifele aprobate prin HCL 313 / 2025, dar sunt prevăzute și noi tarife pentru servicii nou adăugate în oferta Centrului Cultural Palatul Principilor.

„Aceste tarife pentru biletele de acces și servicii se vor încasa în conturile de venituri ale instituției publice de cultură Centrul Cultural Palatul Principilor, conform clasificației bugetare.

Impactul financiar asupra bugetului se estimează a fi unul pozitiv, constând în posibilitatea realizării veniturilor proprii ale Centrului Cultural Palatul Principilor, ca urmare a actualizării tarifelor pentru biletele de acces și serviciile prestate de instituție. Măsura nu generează cheltuieli suplimentare din bugetul local, ci contribuie la susținerea activităților culturale, muzeale, educative și turistice ale instituției și la acoperirea parțială a costurilor de funcționare, întreținere și valorificare a spațiilor administrate. Veniturile suplimentare vor depinde de numărul efectiv de beneficiari, de frecvența utilizării serviciilor și de gradul de valorificare a infrastructurii culturale administrate.

După adoptarea noilor tarife la biletele de acces și serviciile oferite de Centrul Cultural Palatul Principilor, orice hotărâre cu obiect similar va înceta”, se arată într-un raport al Centrului Cultural Palatul Principilor.

„Tarifele pentru bilete și servicii oferite au fost aprobate prin HCL 313/2025, iar serviciile și activitățile Centrului Cultural Palatul Principilor s-au diversificat din luna iunie 2026 și au fost identificate noi oportunități de realizare de venituri proprii: achiziția de totemuri LED care vor permite rularea de spoturi publicitare, modificările costurilor aferente organizării taberelor de vară, necesitatea aplicării biletului de acces la Casa Memorială Camil Velican și modificarea biletului compus ce permite accesul în toate spațiile muzeale în baza unui singur bilet.

Astfel, necesitatea şi oportunitatea sunt motivate de crearea cadrului legal necesar stabilirii tarifelor pentru biletele de acces și serviciile oferite de instituția de cultură.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Centrului Cultural Palatul Principilor au fost stabilite noile valori ale tarifelor pentru biletele de acces și serviciile oferite de instituția de cultură și s-a aprobat transmiterea lor pentru derularea procedurii de transparență decizională stabilită de către Legea nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, respectiv întocmirea Proiectului de Hotărâre de Consiliu Local și supunerea acestuia spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia”, se menționează în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

Lista tarifelor actualizate este disponibilă AICI.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI