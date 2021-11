OFICIAL| 1.550 de cazuri noi de COVID-19 și 1.539 de pacienți la ATI, în ultimele 24 de ore. 125 de români au pierdut lupta cu virusul

Nicolae Ciucă desemnat pentru funcția de premier de către președintele Iohannis: Cel mai probabil, votul de învestitură va avea loc joi

Într-o declarație de presă, susținută luni, la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat că îl desemnează pentru funcția de premier pe generalul (r) Nicolae Ciucă, actual ministru interimar al Apărării. Ciucă va fi susținut în Parlament de o majoritate largă formată din PNL, PSD, UDMR și minorități naționale.

„S-a încheiat sesiunea de consultări cu partidele. Am constatat că s-a format o majoritate solidă din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări. Am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Acestă majoritate mi-a propus un nume de premier pe care am acceptat-o. Îl desemnez pe dl Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Dle Ciucă, vă urez succes”

Urmează ca Nicolae Ciucă să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

Cel mai probabil miercuri vor fi audierile miniștrilor, iar joi o să fie votul de învestitură pentru Guvernul Ciucă.

Sursa: stiripesurse.ro