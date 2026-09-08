Ocnamureșeanul Hunor Kiss, „hair stylist” pentru naționala României de volei masculin înaintea Campionatului European! Vezi legătura cu Florian Bartha, centrul „tricolorilor”
Ocnamureșeanul Hunor Kiss, „hair stylist” pentru naționala României de volei masculin înaintea Campionatului European de la Cluj-Napoca! Vezi legătura cu Florian Bartha, centrul „tricolorilor”
Ocnamureșeanul Hunor Kiss a fost „hair stylist” pentru naționala României înaintea Campionatului European de volei masculin, care va debuta miercuri, la BT Arena.
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Legătura dintre fostul fotbalist și reprezentativa tricolor are la bază amiciția dintre acesta și concitadinul său Florian „Bela” Barta, centrul primei reprezentative.
Hunor Kiss are un hair studio, Connect Studio, împreună cu alți prieteni, în Ocna Mureș, și le-a făcut o surpriză voleibaliștilor români. S-a deplasat la Cluj-Napoca în cantonamentul de la „Grand Italia”, cu o pelerină specială pregătită pentru jucătorii naționalei, în culorile drapelului național. Kiss a jucat la CS Ocna Mureș, echipa din orașul natal, inclusiv în eșalonul terț, actualmente fiind antrenorul echipei secund a „Sodei dragă”, în Liga 5.
România va debuta la Campionatul European de volei masculin, în „BT Arena”, miercuri, 9 septembrie, de la ora 20.00, cu un meci împotriva Letoniei. Din lotul „tricolorilor” face parte și centrul Florian „Bela” Bartha (Resovia Rzeszów), originar din Ocna Mureș.
CEV EuroVolley 2026 este una dintre cele mai importante competiții sportive organizate în România în anul 2026. În perioada 9-16 septembrie 2026, Cluj-Napoca va deveni unul dintre centrele voleiului european, odată cu desfășurarea Grupei D a Campionatului European de Volei Masculin, competiție organizată în comun de România și alte țări gazdă.
Naționala masculină a României va disputa toate partidele din grupă în fața propriilor suporteri, urmând să întâlnească reprezentativele Letoniei, Elveției, Germaniei, Turciei și Franței (campioana olimpică). România va deschide competiția la Cluj-Napoca miercuri, 9 septembrie, de la ora 20:00, într-o confruntare cu Letonia.
Primele patru clasate din Grupa D vor obține calificarea în optimile de finală ale Campionatului European. Echipele care evoluează la Cluj-Napoca vor disputa faza optimilor la Sofia, unde vor întâlni formațiile calificate din Grupa B.
Programul Grupei D a Campionatului European: *miercuri, 9 septembrie, ora 20.00: ROMÂNIA – Letonia; *joi, 10 septembrie, ora 17.00: Franța – Elveția; 20.00: Turcia – Germania; *vineri, 11 septembrie, ora 17.00: Germania – Letonia; 20.00: Elveția – ROMÂNIA; *sâmbătă, 12 septembrie, ora 17.00: Franța – Turcia; 20.00: ROMÂNIA – Germania; *duminică, 13 septembrie, ora 17.00: Elveția – Turcia; 20.00: Letonia – Franța; *luni, 14 septembrie, ora 17.00: Germania – Elveția; 20.00: ROMÂNIA – Turcia; *marți, 15 septembrie, ora 17.00: Letonia – Elveția; 20.00: Franța – Germania; *miercuri, 16 septembrie, ora 17.00: Turcia – Letonia; 20.00: Franța – ROMÂNIA.
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