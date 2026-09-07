Gesturi obscene pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști
Gesturi obscene pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști
Un bărbat de 55 de ani, din Ocna Mureș, a fost reținut de oamenii legii pentru 24 de ore după ce, în timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, și-ar fi expus organele genitale și ar fi recurs la gesturi cu caracter obscen, provocând indignarea persoanelor prezente.
Potrivit IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din Ocna Mureș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 6 septembrie 2026, bărbatul, în timp ce se afla pe Bulevardul Transilvaniei din municipiul Alba Iulia, și-ar fi expus organele genitale și ar fi recurs la gesturi cu caracter obscen, provocând indignarea persoanelor prezente.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.
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