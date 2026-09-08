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Atenție, elevi și studenți! Adeverința de studii, obligatorie pentru pensia de urmaș și în 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

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Atenție, elevi și studenți! Adeverința de studii, obligatorie pentru pensia de urmaș și în 2026: Precizări oficiale

„Ești elev sau student și beneficiezi de pensie de urmaș?  Nu uita să depui adeverința care dovedește continuarea studiilor!”, au atras atenția, marți, 8 septembrie 2026, reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

„Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, copiii beneficiază de pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Elevii beneficiari ai pensiei de urmaș, în vârstă de peste 16 ani trebuie să prezinte adeverința de studii în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar.

Studenții beneficiari ai pensiei de urmaș trebuie să prezinte adeverința de studii în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului universitar.

Adeverința trebuie să ateste că beneficiarul urmează, în anul școlar/universitar în curs, o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Important!

În cazul în care nu se face dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 noiembrie, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023.

Pentru a evita suspendarea plății pensiei, vă recomandăm să depuneți adeverința de studii în termenul prevăzut de lege”, au precizat reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

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