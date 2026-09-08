9 septembrie 2026 | Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 35 de grade

Semnal de alarmă tras de polițiști cu privire la un fenomen de pe TikTok devenit tot mai popular printre adolescenți: „Nu trebuie să-și riște viața” O activitate devenită tot mai populară în rândul adolescenților îi determină pe polițiști să tragă un semnal de alarmă, la începutul noului an școlar, în contextul riscurilor la care aceștia […]