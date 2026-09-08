9 septembrie 2026 | Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 35 de grade
Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 35 de grade
Județul Alba și alte județe din România vor fi miercuri, 9 septembrie 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de caniculă.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei
Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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