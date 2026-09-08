Actualitate

9 septembrie 2026 | Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 35 de grade

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cod Galben de caniculă în Alba și alte județe din România: Temperaturi de până la 35 de grade

Județul Alba și alte județe din România vor fi miercuri, 9 septembrie 2026, sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de caniculă.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate

Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei

Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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