Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație

Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație

A sunat clopoțelul, iar administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel începe noul an școlar cu aceleași restanțe la capitolul strategii și proiecte pentru educație. Consiliul Județean Alba nu înțelege sau nu vrea să înțeleagă că viitorul acestui județ stă în educație și în modul în care avem grijă de copiii și tinerii de astăzi. Sunt o multitudine de probleme în educația din județ pe care CJ Alba le-ar putea aborda și chiar ar avea soluții. Fără o analiză prea amplă, am găsit 5 probleme pe care conducerea PNL a Consiliului Județean Alba le-ar putea rezolva dacă i-ar păsa cu adevărat, probleme la care eu și colegii mei social-democrați am și propus soluții:

1. Zeci de localități din Alba sunt practic izolate de centrele urbane, neavând transport județean. Elevii navetiști trebuie să se descurce cum pot, deoarece Consiliul Județean Alba s-a spălat pe mâini de această problemă – a alocat o sumă forfetară de 77 de bani/km, care nu acoperă costurile reale pentru navetă. Administrația județeană e atât de „performantă” încât aproape jumătate din județ nu are transport public. Am propus creșterea plafonului pentru suma forfetară sau chiar acordarea unor burse speciale pentru transport copiilor din localitățile izolate, dar majoritatea PNL a refuzat.

2. Consiliul Județean Alba a cumpărat microbuze școlare la prețuri de Lamborghini (aproximativ un sfert de milion de euro microbuzul). Multe dintre microbuze stau pe dreapta pentru că primăriile sunt obligate să plătească costurile de întreținere, asigurările RCA și CASCO, sume care ajung la 7 – 10.000 de euro pe an.

3. 148 de unități școlare din Alba nu au autorizație de securitate la incendiu. Sunt școli în localități rurale mici, gestionate de primării care nu au resurse financiare. Consiliul Județean Alba ar fi putut gândi un program de sprijin pentru aceste administrații locale alocând bani din excedentul bugetar enorm pe care îl are anul (adică din banii de la cetățeni, pe care nu e în stare să îi consume pentru proiecte necesare în județ).

4. Consiliul Județean Alba este repetent la capitolul proiecte strategice pentru educație. Administrația județeană nu are nici măcar un proiect coerent pentru educația copiilor și tinerilor din județ, pentru combaterea abandonului școlar sau pentru stimularea calității în educație. Lucrează la o strategie pentru următorii 5 ani, dar cu siguranță va fi, așa cum s-a întâmplat și cu celelalte strategii județene, un dosar cu șină uitat într-un sertar.

5. Consiliul Județean Alba se lăfăiește de câțiva ani buni într-un adevărat palat, o clădire istorică din Cetatea Alba Carolina. Alături de colegii mei i-am propus domnului Ion Dumitrel să facă schimb de sedii cu Școala de Arte și Meșteșuguri, structură care are peste 600 de tineri cursanți și care funcționează în spații improprii și insuficiente. Clădirea ar fi devenit un centru județean al educației, culturii și artelor. Domnul Dumitrel a ales să ignore această solicitare, să o catalogheze drept glumă și în prezent continuă să stea ca un voievod în inima Cetății.

În prima zi de școală, mai-marii județului au fost din nou prezenți în școli sau pe rețelele de socializare cu discursuri populiste și demagogice. Când le citiți promisiunile, să vă amintiți că sunt repetenți la susținerea educației din Alba și nu le pasă de viitorul copiilor sau nepoților dumneavoastră.

Un an cu mult succes tuturor elevilor și cadrelor didactice! Felicitări și mulțumiri părinților, dascălilor și primarilor din județul Alba care se implică în susținerea educației!

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