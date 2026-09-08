Foto | Parcul de joacă de pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia, refăcut după ce a fost distrus: ,,Niciodată nu am înțeles de ce anumite persoane au o satisfacție când distrug orice întâlnesc în cale”

Parcul de joacă de pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia, refăcut după ce a fost distrus: ,,Niciodată nu am înțeles de ce anumite persoane au o satisfacție când distrug orice întâlnesc în cale”

Parcul de joacă pentru copii de pe strada Gheorghe Șincai din Alba Iulia a fost refăcut după ce, în urmă cu câteva zile, a fost distrus, chiar înaintea zilei premergătoare începerii anului școlar 2026-2027.

Anunțul a fost făcut de Claudiu Nemeș, Director Executiv în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în Direcția Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat, în această dimineață, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare. Acesta a explicat că după 48 de ore suprafața a fost refăcută cu dale de cauciuc, iar toate componentele din locul de joacă sunt funcționale.

,,Niciodată nu am înțeles de ce anumite persoane au o satisfacție deosebită atunci când distrug orice întâlnesc în cale. Asta s-a întâmplat și duminică noaptea cu locul de joacă de pe strada Gheorghe Șincai, care a fost vandalizat. După 48 de ore, am refăcut toată suprafața cu dale de cauciuc, iar toate componentele din locul de joacă sunt funcționale.

Cu multă energie, eu și echipa mea vom încerca să remediem cât mai repede toate defecțiunile din locurile de joacă.

Oricât ar distruge unii, pentru noi, fericirea de pe chipul copiilor atunci când se joacă în siguranță este de neprețuit.”, a scris Claudiu Nemeș, Director Executiv în cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, în Direcția Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat.

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