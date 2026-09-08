Update Video | Accident în Alba Iulia: Impact între o mașină de la pompele funebre și un taxi aproape de intersecția de intrare în zona Arex
Accident în Alba Iulia: Impact între o mașină de la pompele funebre și un taxi aproape de intersecția de intrare în zona Arex
Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, 8 septembrie 2026 în Alba Iulia, aproape de intersecția de intrare în zona Arex.
„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, în giratoriu la Selgros.
In accident ar fi vorba despre 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba, la ora 9.18.
„Traficul rutier este îngreunat pe Bulevardul Republicii din municipiul Alba Iulia, în zona sensului giratoriu de la Selgros, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date, ar fi implicate două autoturisme.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier”, a anunțat IPJ Alba
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