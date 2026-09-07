Cheltuieli nejustificate și nelegale de peste 284.000 de lei la Primăria comunei Noșlac: Audit al Camerei de Conturi pentru anul financiar 2025

Camera de Conturi Alba a publicat un raport rezultat în urma misiunii de audit financiar derulat la Primăria comunei Noșlac, pentru exercițiul bugetar al anului 2025. Concluzia auditorilor este de ”opinie contrară”, ceea ce înseamnă că situațiile financiare ale primăriei nu oferă o imagine fidelă a patrimoniului, creanțelor și datoriilor comunei.

Raportul documentează nereguli, de la lucrări plătite dar neexecutate fizic pe teren, până la salarii peste plafonul legal și taxe de salubritate subdimensionate. Totalul cheltuielilor nelegale și nejustificate constatate de auditori se ridică la 284.411 lei. În plus, peste 1,8 milioane de lei au fost evidențiați greșit în contabilitate, deficiență care a fost remediată integral în timpul misiunii de audit, prin transferul valorilor în conturile corespunzătoare.

Neregulile constatate de auditorii Camerei de Conturi:

-19.081 de lei ajustare eronată de preț la rețeaua de canalizare. La obiectivul „Extindere de rețea de canalizare menajeră și stație de epurare” din localitățile Căptălan, Copand, Stâna de Mureș și Găbud, auditorii au constatat că situația de lucrări din iunie 2025 a fost ajustată eronat, prin aplicarea indicelui de cost al lunii anterioare plății, nu al lunii solicitării de plată, contrar O.U.G. nr. 47/2022.

-35.471 de lei pentru lucrări plătite, dar inexistente pe teren. La renovarea energetică a Dispensarului Veterinar Noșlac, inspecția pe teren efectuată de echipa de audit a arătat că au fost decontate lucrări care nu existau fizic: trotuar din beton, sistem de jgheaburi, pereți din rigips, mână curentă, confecții metalice, capac de cămin și rama de organizare de șantier.

-12.678 de lei lucrări plătite dar inexistente Căminul Cultural Copand. Situațiile de lucrări acceptate la plată au inclus articole de deviz neexecutate real – trotuar din beton, sistem de burlane și organizare de șantier – confirmate ca inexistente prin verificarea la fața locului.

-15.184 de lei pentru lucrări inexistente la Căminul Cultural Noșlac. Este vorba despre terasamente, glafuri, pervaz, sistem de jgheaburi și organizare de șantier au fost decontate deși nu se regăseau fizic pe obiectiv, potrivit constatărilor de teren ale auditorilor.

-89.609 de lei pentru lucrări inexistente la rețeaua de canalizare menajeră din Căptălan, Copand, Stâna de Mureș și Găbud. Potrivit auditorilor, Primpăria a acceptat la plată 500 de metri liniari de conductă de refulare la stația de pompare SP7, până la Găbud, lucrare care nu a fost efectiv executată.

-22.765 de lei pentru lucrări inexistente la sediul Primăriei.La renovarea energetică a clădirii au fost decontate pardoseli din plăci de parchet, corp de iluminat, jgheaburi și burlane, precum și organizare de șantier, articole care nu s-au regăsit în teren.

-18.889 de lei pentru lucrări inexistente la Școala Căptălan: glafuri, podină între grinzi, pereți din rigips și organizare de șantier au fost plătite fără a fi executate, în cadrul lucrărilor de renovare energetică a școlii.

-16.447 de lei pentru lucrări nereale la Căminul din Stâna de Mureș: glafuri, strat termoizolator la planșee, turnare de beton și vas de expansiune au fost incluse în situațiile de plată, deși nu au fost identificate pe teren.

În toate aceste opt cazuri de lucrări nereale, auditorii precizează că devizele au fost însușite de reprezentanții primăriei, avizate de ordonatorul principal de credite și verificate de dirigintele de șantier, iar obiectivele erau încă în curs de execuție la data misiunii de audit – ceea ce lasă loc de remediere din punct de vedere financiar.

Plăți ilegale pentru salarii și abonamente de telefonie

-29.525 de lei salarii achitate peste plafonul legal. Un funcționar public din cadrul primăriei a încasat, între iunie 2024 și decembrie 2025, venituri salariale care au depășit nivelul indemnizației lunare a viceprimarului, cu încălcarea art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

-11.883 de lei plăți nelegale pentru serviciul de salubritate. Taxa specială de salubritate stabilită prin hotărâri ale Consiliului Local (din 2021, 2023 și 2024) nu a fost fundamentată să acopere costurile reale ale serviciului, astfel încât diferența a fost suportată din bugetul local, deși legea impune recuperarea integrală a costurilor de la beneficiari.

-12.651 de lei pentru abonamente de telefonie peste plafon. Atât la nivelul primăriei (6.328 de lei), cât și la Școala Gimnazială Noșlac (6.323 de lei), au fost decontate abonamente de telefonie mobilă peste plafonul legal de 35 lei/lună/abonament fără TVA. La școală, au fost contractate cartele SIM suplimentare pentru a obține telefoane „gratuite” de la operatori – din cinci abonamente de voce, doar două erau efectiv folosite, iar un terminal în valoare de 6.579 de lei nu fusese înregistrat inițial în contabilitate.

-523 de lei – impozit neîncasat de la un contribuabil. Un imobil ridicat de o persoană fizică, pentru care autorizația de construire expirase, nu a fost declarat, iar primăria nu a efectuat recepția la terminarea lucrărilor și nici regularizarea taxelor aferente. Suma a fost recuperată integral în timpul misiunii de audit.

Raportul mai semnalează evidența incompletă a contractelor de concesiune și închiriere ale bunurilor din domeniul public și privat al comunei și lipsa reevaluării terenurilor și clădirilor din patrimoniul public, ultima operațiune de acest fel fiind făcută în 2021, deși legea impune o reevaluare la fiecare trei ani.

La Școala Gimnazială Noșlac nu s-a realizat nici inventarierea generală a patrimoniului la finalul anului 2025. Camera de Conturi Alba a stabilit termenul de 16 aprilie 2027 pentru implementarea măsurilor de recuperare a prejudiciilor și pentru înlăturarea celorlalte abateri constatate.

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