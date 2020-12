Obiceiuri și tradiții de Crăciun în Ardeal. În unele părți, copiii care merg cu colindatul se numesc piterei sau pizerei

Obiceiurile străvechi sunt încă respectate in multe sate din Transilvania. In seara de 23 spre 24 decembrie, pana după miezul nopții si in unele locuri pana la ziua, cete de copii merg din casa in casa cu colinda: Moș-Ajunul, Buna-dimineața, Colindișul sau Buna-dimineața la Moș-Ajun. Citeşte şi: mesaje de craciun



In unele parți din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piterei sau pizerei. După credința populara, ei sunt purtători de noroc și fericire. Colindele copiilor sunt scurte si au menirea de a ura belșug gazdelor care ii așteaptă cu mesele întinse si de a le vesti sărbătoarea Nașterii Mântuitorului.

In Ardeal, sărbătorile de Crăciun începeau de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele se adunau in grup, încă din seara de 5 decembrie, si frământau plăcintele care vor fi unse cu ou, pentru a doua zi. Doar la 9 fix seara, nici un minut mai devreme sau mai târziu, năvăleau flăcăii si se încingea petrecerea, cu glume si lapte parfumat.

Tot in Transilvania se obișnuiește ca in noaptea de Crăciun, la un semn al diacului, mirenii sa arunce cu boabe de porumb strigând: „Rod in cucuruzi!”.