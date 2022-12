Obiceiuri de Crăciun pe care românii le respectă cu sfințenie: Ce să faci ca să îți meargă bine tot anul...

Masa de sărbători: REGULI pentru aranjatul FESTIV. Cum aranjăm florile și lumânările și ce nu trebuie să lipsească

Alături de meniu, aranjarea unei mese festive este cartea de vizită a unei gospodine. Este esențial de știut că aceasta se face cu respectarea mai multor reguli pentru a fi o gazdă desăvărșită.

Sfaturile sunt oferite în cartea “Bunele maniere astăzi”, de Aurelia Marinescu. Autoarea ne dă și câteva ponturi pentru a nu cădea în diverse capcane care să ne pună în situații delicate în fața musafirilor.

Așadar, la masa de Revelion este important de ştiut că scobitorile nu trebuie să fie la vedere, aranjamentele florale şi lumânările trebuie să fie joase, iar fiecare farfurie să fie dublată de o alta. De pe masă nu trebuie să lipsească trei feluri diferite de pahare, iar şampania şi coniacul se servesc la sfârşitul mesei.

O masă festivă se prezintă, de obicei, astfel: farfuria pentru primul fel este aşezată deasupra farfuriei de serviciu. Pe ea se pune şervetul frumos împăturit. Chiflele sau feliile de pâine se pun în doua-trei coşuleţe speciale, repartizate simetric.

Cuțitele se pun la stânga farfuriei

În cartea „Bunele maniere astăzi”, Aurelia Marinescu explică locul fiecărui tăcâm pe masă: Cuțitele se pun la stânga farfuriei. Aliniate de la dreapta spre stânga, în ordinea utilizării lor, acestea se aşază cu dinţii în sus. La dreapta se pun cuţitele, cu partea tăioasă spre farfurie, tot în ordinea utilizării – cel mai îndepărtat este pentru primul fel de mâncare, adică pentru peşte iar în faţa farfuriei stă lingura de supă, cu curbura în sus şi uneori linguriţa de desert (dacă e loc pe masă).

Ni se atrage atenția că pe masă nu vom aşeza niciodată alături mai mult de trei cuţite şi trei furculiţe. Restul tacâmurilor (linguriţele de tort, furculiţele mici pentru baclava sau pentru fructe) vor fi așezate pe o măsuţă de serviciu sau pe un bufet, pentru a fi la îndemână.

La mesele solemne este obiceiul să se schimbe tacâmurile după fiecare fel de mâncare. În general vom folosi patru farfurii: farfuria pentru antreuri, farfuria de supă, farfuria întinsă şi farfuria de desert.

Tacâmurile se pot pune şi pe suportul destinat lor, care va fi aşezat la dreapta farfuriilor. Pe suport vom aşeza în dreapta, cuţitul, cu partea tăioasă spre farfurie, şi în stânga lui furculiţa, cu dinţii în jos. Lingura şi linguriţele pentru desert vor fi aşezate în faţa farfuriei.

În fața farfuriei, spre dreapta, locul paharelor

„Dacă utilizăm suportul de tacâmuri vom pune şerveţelul la stânga, direct pe faţa de masă. Tot în faţa farfuriilor, spre dreapta, este şi locul paharelor. Trei tipuri de pahare sunt obligatorii – de ţuică, de vin (paharul de vin roşu e ceva mai mic decât cel de vin alb) şi de apă. Acestea trebuie să facă parte din acelaşi serviciu”, spune Aurelia Marinescu.

De asemenea, este important de știu că, după folosire, paharele de ţuică se iau de pe masă.

„Nu vă băgaţi degetele în ele. Folosiţi neapărat o tavă în acest scop. Băuturile aperitive se servesc înainte de masă. Paharele speciale se găsesc pe o masă separată, pe o tavă, şi fiecare invitat se serveşte cu ce-i place. E bine ca sortimentul de aperitive să fie variat. Sticlele stau şi ele la îndemână, pe o altă tavă. Şampania şi coniacul nu se servesc decât la sfârşitul mesei. Sticlele de vin şi apă vor fi dispuse simetric pe masă, la îndemâna bărbaţilor care fac oficiul de a servi băuturile. Apele minerale se servesc în sticlele lor originale, ca şi vinurile străine”, explică autoarea cărții.

Dacă așezați flori și lumânări pe masă este bine de știu că acestea se pun în vaze joase, ca să nu-i împiedice pe meseni să se vadă.

Ce nu trebuie să lipsească

Pe masă este obligatoriu să se afle solniţele şi recipientele pentru piper, care vor trebui să fie suficiente (una pentru 3-4 persoane).

„Să reţinem că untdelemnul, oţetul, muştarul, smântâna etc. se vor aduce doar dacă cineva le cere. O gazdă atentă le are pregătite şi le oferă. Pentru sosuri se foloseşte o sosieră. Atenţie: sosul nu se pune nici pe friptură, nici pe piure sau pe alte garnituri (macaroane, soté de legume etc.) deoarece e inestetic. Sosul se pune în farfurie şi se înmoaie în el bucăţelele de carne tăiate pe rând. Nu se amestecă tot ce avem în farfurie de la început, cu toate că e gustos. „Pasta” obţinută e imposibil de privit. Odată întrebuinţată, sosiera va fi luată de pe masă.

Scobitorile nu-şi au locul pe masă, pentru că nu se folosesc în public”, spune autoarea cărții de bune maniere.

Sursa: adevarul.ro