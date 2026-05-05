CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului
CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național la polo feminin! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului
Cetatea Marii Uniri a devenit capitala polo-ului feminin autohton, CSM Unirea Alba Iulia fiind campioana României și în același timp câștigătoare a eventului național pentru a doilea an consecutiv!
Citește și: Campioana CSM Unirea Alba Iulia, parcurs imaculat la polo feminin | Echipa din „Cetatea Marii Uniri”, doar victorii în stagiunea curentă
În weekend, în perioada 8-10 mai, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia este prevăzut ultimul turneu al Ligii de fete UniCredit, al cincilea stagional, prilej cu care se va decerna și cel mai important trofeu intern, duminică, 10 mai, la ora 11.45, când este prevăzută festivitatea de premiere.
CSM Unirea Alba Iulia, actuala și viitoarea câștigătoare a titlului, are un parcurs de pus în ramă, cu 12 victorii din tot atâtea partide și maximum de puncte (36). În ierarhie urmează CSA Steaua București (19 puncte), Rapid (16) și CSU Oradea (zero). Formația pregătită de Ovidiu Pocol domină clar campionatul și dă două jucătoare în ierarhia marcatoarelor, Dorofea Vîrtosu (36 de goluri) și Amalia Novăcean (33 de reușite), întrecute de Szeghalmi Krisztina (Steaua, 49 de goluri).
CSM Unirea Alba Iulia are un sezon extraordinar, cu calificare în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță. În plus, tot la Alba Iulia, în perioada 24-25 mai, peste două săptămâni, este turneul final al Danube Cup.
Program:
*etapa 1, vineri, 8 mai, ora 17.00: CSA Steaua – CSU Oradea; ora 18.30, CSM UNIREA Alba Iulia – Rapid București;
*etapa 2, sâmbătă, 9 mai, ora 17.00: CSU Oradea – CSM UNIREA Alba Iulia; ora 18.30: CSA Steaua – Rapid (duel pentru locul secund);
*duminică, 10 mai, ora 9.00, Rapid – CSU Oradea; ora 10.30: CSM UNIREA Alba Iulia – CSA Steaua București.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon
Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon organizată de AJF Alba Finala Cupei României, faza județeană, Vitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, se dispută duminică, 14 iunie, pe Stadionul „Cetate” din […]
Blăjeanul Tudor Balu, convocat la echipa națională a României de volei masculin! În lotul „tricolor” și ocnamureșeanul Florian Bela Bartha
Blăjeanul Tudor Balu, convocat la echipa națională a României de volei masculin! În lotul „tricolor” și ocnamureșeanul Florian Bela Bartha, pentru pregătirile Camioonatului European din septembrie, de la Cluj-Napoca Vești excelente pentru Tudor Balu, voleibalistul originar din Blaj, acesta fiind convocat la echipa națională de seniori a României, iar în același timp este protagonistul unui […]
FOTO | Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia)
Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia) Sportivii de la cluburile din Alba Iulia și-au continuat prestațiile remarcabile la Campionatul European de Powerlifting 2026 din Cehia. Luni, 4 mai 2026, Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) a cucerit titlul de vicecampion […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
5 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal
RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1, între Cunța și Miercurea Sibiului: Reparații la carosabil și înlocuire parapet marginal Traficul este...
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am ales să fac ce era urgent și necesar
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Mi-am asumat funcția de premier fiind conștient că vine cu presiune uriașă, dar am...
Știrea Zilei
VIDEO | Prețuri de nababi la cireșe în Alba Iulia: Câți bani trebuie să scoată albaiulienii din buzunare pentru un kilogram vândut în piețele agroalimentare din oraș în 2026
Prețuri de nababi la cireșe în Alba Iulia: Câți bani trebuie să scoată albaiulienii din buzunare pentru un kilogram vândut...
Un bărbat din Cugir, care a tâlhărit o vârstnică, va face ani grei de pușcărie: Ce au decis magistrații Judecătoriei Alba Iulia
Un bărbat din Cugir, care a tâlhărit o vârstnică, va face ani grei de pușcărie: Ce au decis magistrații Judecătoriei...
Curier Județean
FOTO | O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
O fibulă zoomorfă inedită de la Apulum, exponatul lunii mai 2026 la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia Miercuri, 6...
IPJ Alba: Ghișeul pentru ridicarea certificatelor de cazier judiciar rămâne deschis în incinta Carolina Mall. Majoritatea activităților instituției au fost mutate la sediul renovat
IPJ Alba: Ghișeul pentru ridicarea certificatelor de cazier judiciar rămâne deschis în incinta Carolina Mall. Majoritatea activităților instituției au fost...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări
5 mai | Ziua internațională a moașelor, marcată în peste 50 de țări Ziua internaţională a moaşelor este celebrată la...
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Previziuni și expectative pentru turismul local din Alba Iulia în 2026 Suntem la începutul lunii...