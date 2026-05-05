Sport

CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național la polo feminin! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului

Cetatea Marii Uniri a devenit capitala polo-ului feminin autohton, CSM Unirea Alba Iulia fiind campioana României și în același timp câștigătoare a eventului național pentru a doilea an consecutiv!

Citește și: Campioana CSM Unirea Alba Iulia, parcurs imaculat la polo feminin | Echipa din „Cetatea Marii Uniri”, doar victorii în stagiunea curentă

În weekend, în perioada 8-10 mai, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia este prevăzut ultimul turneu al Ligii de fete UniCredit, al cincilea stagional, prilej cu care se va decerna și cel mai important trofeu intern, duminică, 10 mai, la ora 11.45, când este prevăzută festivitatea de premiere.

CSM Unirea Alba Iulia, actuala și viitoarea câștigătoare a titlului, are un parcurs de pus în ramă, cu 12 victorii din tot atâtea partide și maximum de puncte (36). În ierarhie urmează CSA Steaua București (19 puncte), Rapid (16) și CSU Oradea (zero). Formația pregătită de Ovidiu Pocol domină clar campionatul și dă două jucătoare în ierarhia marcatoarelor, Dorofea Vîrtosu (36 de goluri) și Amalia Novăcean (33 de reușite), întrecute de Szeghalmi Krisztina (Steaua, 49 de goluri).

CSM Unirea Alba Iulia are un sezon extraordinar, cu calificare în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță. În plus, tot la Alba Iulia, în perioada 24-25 mai, peste două săptămâni, este turneul final al Danube Cup.

Program:

*etapa 1, vineri, 8 mai, ora 17.00: CSA Steaua – CSU Oradea; ora 18.30, CSM UNIREA Alba Iulia – Rapid București;

*etapa 2, sâmbătă, 9 mai, ora 17.00: CSU Oradea – CSM UNIREA Alba Iulia; ora 18.30: CSA Steaua – Rapid (duel pentru locul secund);

*duminică, 10 mai, ora 9.00, Rapid – CSU Oradea; ora 10.30: CSM UNIREA Alba Iulia – CSA Steaua București.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 minute

în

5 mai 2026

De

Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, finala Cupei României, faza județeană, pe „Cetate”, duminică, 14 iunie, zi când este și festivitatea de premiere a finalului de sezon organizată de AJF Alba Finala Cupei României, faza județeană, Vitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei, se dispută duminică, 14 iunie, pe Stadionul „Cetate” din […]

Citește mai mult

Sport

Blăjeanul Tudor Balu, convocat la echipa națională a României de volei masculin! În lotul „tricolor” și ocnamureșeanul Florian Bela Bartha

Dan HENEGAR

Publicat

acum 55 de minute

în

5 mai 2026

De

Blăjeanul Tudor Balu, convocat la echipa națională a României de volei masculin! În lotul „tricolor” și ocnamureșeanul Florian Bela Bartha, pentru pregătirile Camioonatului European din septembrie, de la Cluj-Napoca Vești excelente pentru Tudor Balu, voleibalistul originar din Blaj, acesta fiind convocat la echipa națională de seniori a României, iar în același timp este protagonistul unui […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia)

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

4 mai 2026

De

Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia), vicecampion european la powerlifting: Performanță onorantă și pentru Raluca Ioniță (CS Universitar din Alba Iulia) Sportivii de la cluburile din Alba Iulia și-au continuat prestațiile remarcabile la Campionatul European de Powerlifting 2026 din Cehia. Luni, 4 mai 2026, Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) a cucerit titlul de vicecampion […]

Citește mai mult