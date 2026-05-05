CSM Unirea Alba Iulia, al doilea an consecutiv câștigătoare a campionatului și event național! În weekend, 8-10 mai, în Bazinul Olimpic, ultimul turneu și decernarea trofeului

Cetatea Marii Uniri a devenit capitala polo-ului feminin autohton, CSM Unirea Alba Iulia fiind campioana României și în același timp câștigătoare a eventului național pentru a doilea an consecutiv!

În weekend, în perioada 8-10 mai, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia este prevăzut ultimul turneu al Ligii de fete UniCredit, al cincilea stagional, prilej cu care se va decerna și cel mai important trofeu intern, duminică, 10 mai, la ora 11.45, când este prevăzută festivitatea de premiere.

CSM Unirea Alba Iulia, actuala și viitoarea câștigătoare a titlului, are un parcurs de pus în ramă, cu 12 victorii din tot atâtea partide și maximum de puncte (36). În ierarhie urmează CSA Steaua București (19 puncte), Rapid (16) și CSU Oradea (zero). Formația pregătită de Ovidiu Pocol domină clar campionatul și dă două jucătoare în ierarhia marcatoarelor, Dorofea Vîrtosu (36 de goluri) și Amalia Novăcean (33 de reușite), întrecute de Szeghalmi Krisztina (Steaua, 49 de goluri).

CSM Unirea Alba Iulia are un sezon extraordinar, cu calificare în turneul final 8 al Conference Cup, la Atena, a treia competiție continentală la importanță. În plus, tot la Alba Iulia, în perioada 24-25 mai, peste două săptămâni, este turneul final al Danube Cup.

Program:

*etapa 1, vineri, 8 mai, ora 17.00: CSA Steaua – CSU Oradea; ora 18.30, CSM UNIREA Alba Iulia – Rapid București;

*etapa 2, sâmbătă, 9 mai, ora 17.00: CSU Oradea – CSM UNIREA Alba Iulia; ora 18.30: CSA Steaua – Rapid (duel pentru locul secund);

*duminică, 10 mai, ora 9.00, Rapid – CSU Oradea; ora 10.30: CSM UNIREA Alba Iulia – CSA Steaua București.

