O stradă din cartierul Lipoveni, asfaltată pentru facilitarea accesului spre șoseaua de centură: Investiție de peste 7 milioane lei

Administrația locală din Alba Iulia dorește modernizarea străzii cuprinse între strada Costache Negruzzi și strada Mărășești din municipiul Alba Iulia, aceasta fiind, conform reprezentanților primăriei, o necesitate pentru a răspunde cerințelor comunității și a aduce orașul în conformitate cu normele privind accesul și traficul în acestă zonă.

„În prezent această zonă din municipiul Alba Iulia se află într-o situație precară producând efecte negative printre care amintim: accesul dificil al locuitorilor către locuințe, accesul dificil al locuitorilor către instituțiile sociale: primărie, dispensar și post de poliție, accesul dificil al elevilor și cadrelor didactice către unitățile de învățământ, accesul greoi al mijloacelor de intervenţie în caz de urgenţă, dezinteresul investitorilor în dezvoltarea economică a zonei, neasigurarea circulatiei rutiere in conditii de confort si siguranta, in special in perioadele critice ale anului.

Avantajele implementarii proiectului din punct de vedere economic, social si de mediu sunt: asigura o mai buna interconexiune si dezvoltare a municipiului, asigura conditii pentru reducerea duratei de deplasare a persoanelor si marfurilor prin cresterea vitezei de transport, se reduc emisiile de noxe in atmosfera cu posibilitatea incadrarii in limitele admisibile.

In consecință, prin implementarea acestui proiect se asigură circulația în condiții de siguranță, în special a locuitorilor de pe acestă stradă din cartierul Lipoveni și a traficului prin cartier cu îmbunătățirea legăturii dintre strazile Costache Negruzzi și Mărășești și șoseaua de centură.

Pentru descongestionarea traficului din zona trecerii la nivel cu calea ferată situată pe strada Mărășești, intr-o primă etapă, se dorește modernizarea tronsonului cuprins între str.Mărășești și str.Costache Negruzzi. În prezent legătura dintre aceste străzi este un drum de pamânt cu un strat superficial de piatră spartă sau balast în grosime variabilă, așternută în decursul anilor pentru îmbunătățirea accesului cu lațimi variabile între limita de proprietate si taluzul căii ferate aflată in imediata vecinătate, de la 4,00 m la 8,00 m, inclusiv acostament.

Proiectul elaborat la faza SF cu avize și studii de specialitate realizate la această faza potrivit certificatului de urbanism nr. 791/17.05.2024 este elaborat de către Infra Proiect SRL Iași.

Valoarea totală pentru această investiție conform devizului general este de 7.160.961,62 lei cu TVA, din care construcții-montaj (C+M) 4.908.669,04.

Durata estimată de realizare a investitiei este 24 luni”, se arată în raportul Serviciului Investiții și Lucrări Publice privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: „MODERNIZARE STRADĂ CUPRINSĂ ÎNTRE STRADA COSTACHE NEGRUZZI ȘI STRADA MĂRĂȘEȘTI – MUNICIPIUL ALBA IULIA”.

O decizie urmează să fie luată în ședința ordinară a Consiliului Local Alba Iulia de marți, 29 aprilie 2025.

