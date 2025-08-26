O secretară din România câștigă 4500 de euro pe lună: 120 de euro pe minut la o ședință CA!

O secretară din România câștigă suma de 4.500 de euro pe lună: 120 de euro pe minut la o ședință CA!

Ioana Turtă, secretara primarului Iașiului, a câștigat anul trecut 4.500 euro net/lună, mai mult decât primarul Mihai Chirica! Secretara primarului a luat spor de 50% pentru proiecte europene pe toată perioada anului 2024, deși Iașul nu este tocmai campion la abosrbţie.

Secretara primarului Iașiului, Mihai Chirica (PNL), a câștigat în 2024 mai mult decât edilul care îi este șef. În timp ce absorbția fondurilor europene la Iași a fost inexistentă anul trecut, secretara Ioana Turtă a primit un spor de 50% pentru fonduri europene, iar ca membru al Consiliului de Administrație de la Servicii Publice a câștigat chiar și 120 euro pe minut, arată o anchetă a presei locale.

În 2024, secretara primarului Iașiului a câștigat aproape 4.500 euro pe lună net din salariul și indemnizația de membru CA. Mai mult, ancheta a descoperit că și soțul Ioanei Turtă este angajat tot la primăria municipiului Iași.

Asistenta primarului Mihai Chirica a fost instalată în Consiliul de Administrație (CA) al Servicii Publice (SPI) în luna ianuarie 2023. Din februarie și până în decembrie 2023, a avut o remunerație fixă lunară de 10.080 lei brut, adică 5.896 lei net. În total, din această componentă, Ioana Turtă a încasat în 2023 suma de 66.331 lei net. Pentru că SPI și-a îndeplinit indicatorii de performanță, în luna aprilie 2024, membii CA au fost recompensați, fiecare, cu încă 8 indemnizații fixe, adică au mai primit net încă 44.226 lei.

În 2024, în urma unor modificări legislative, pentru membrii CA a fost eliminată indemnizația variabilă, adică această răsplată suplimentară pentru, chipurile, îndeplinirea indicatorilor de performanță. Și-atunci, membrii CA au rămas doar cu indemnizația fixă: 5.896 lei net lunar. „Pentru membrii CA nu mai există acea indemnizație variabilă”, a confirmat Ioan Ciobanu, membru al Adunării Generale a Acționarilor la SPI.

Surpriza a venit în luna august 2024: Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a avizat, în cazul Servicii Publice Iași, majorarea indemnizației fixe a membrilor CA de la 5.896 lei net lunar la 8.901 lei. O creștere, în mână, de aproape 51%.

Cu alte cuvinte, membrii CA iau din indemnizația fixă aproape cât luau înainte din cea fixă+variabila, fără a li se mai ține cont de indicatorii de performanță.

„Secretara primarului a luat spor de 50% pentru proiecte europene pe toată perioada anului 2024, deși Iașul nu mai absoarbe deloc sume de la UE”, se arată în ancheta reporteris.ro, care arată și cum Ioana Turtă era remunerată cu 1.800 de euro pentru ședințe de 15 minute ale CA Servicii Publice Iași, adică cu 120 euro pe minut.

Contactată de REPORTER DE IAȘI, secretara primarului a acceptat să nominalizeze cele trei proiecte în care este implicată. Iată-le, exact așa cum le-a transmis prin sms:

* „NextGen YouthWork – Dezvoltarea unui viitor hibrid și durabil de munca pentru tineri” finanțat prin programul URBACT IV, 2022-2027 – Responsabil contact stakeholderi

* „CHARME – Digital Cultural Heritage Activities Across Multiple European Regions (Activități de digitalizare a patrimoniului cultural în diverse regiuni europene)” finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2021-2027 – idem pr de mai sus

* Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Iași – Responsabil publicitate informare

Conform paginii web a Primăriei și a Hotărârilor de Consiliu Local, primul are o valoare de 850.000 euro, al doilea este de 200.000 euro, iar al treilea se referă la reabilitarea unor blocuri – câteva milioane de euro. Pentru „implicarea” în cele trei, Turtă ia un spor de 6.635 lei brut pe lună.

Total venit net lunar Ioana Turtă: 8.901 lei (CA la SPI) + 11.644 lei (Primărie) = 20.545 lei.

Absolventă a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Ioana Turtă și-a început activitatea profesională ca agent de vânzări la mai multe firme private. Primul contact cu administrația publică l-a avut în 2011 când, potrivit propriului CV, a fost încadrată ca asistent manager la Direcția de Asistență Comunitară Iași unde a stat mai puțin de un an. Ulterior, a venit în Primăria Iași unde a ocupat diferite poziții de inspector și consilier, consacrându-se drept asistenta lui Mihai Chirica.

În 2017, Alexandru Iulian Turtă, soțul său, a fost angajat la Servicii Publice, fix locul în care Ioana este acum membră a CA. Salariul lunar net pentru funcția de secretară a primarului Mihai Chirica este de 11.400 lei, inclusiv un spor de 50% pentru proiecte europene, deși Iașul nu a absorbit astfel de fonduri în 2024.

Venitul mediu lunar al secretarei în 2024 a fost de 22.237 lei, aproximativ 4.447 euro. Primarul Iașiului câștigă doar 19.073 lei, cu peste 3.100 de lei mai puțin ca propria angajată.

La primărie, lucrează și soțul bugetarei „de lux”, cu un câștig mediu lunar în 2024 de 6.352 lei net.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI