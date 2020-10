O scriitoare originară din Alba, stabilită în Franța își caută „fratele” cu care și-a petrecut primii ani în orfelinatul din Alba Iulia

Marion Le Roy Dagen, Măriuca cum era cunoscută în copilărie, este o scriitoare născută în Aiud și crescută în Franța după adopție. Aceasta încearcă sa-l găseacă pe prietenul ei cu care a copilărit la orfelinatul din Alba Iulia, sau „fratele” său Claudiu, cum îî spune cu duioșie.

„Mă numesc Marion Le Roy Dagen, m-am născut la Aiud în 1976. Am fost plasat la „leagan-ul” din Alba iulia la sfârșitul anului 1976 până în 1981. Am fost apoi mutată la București înainte de a fi adoptată de o familie franceză.

În copilărie și adolescență am căutat întotdeauna un frate. Am înțeles acest lucru când am început să scriu în urmă cu câțiva ani cartea mea „Copilul și dictatorul” care tocmai a fost publicată de Humanitas. Am înțeles că mi-e dor de fratele meu de instituție Claudiu. Când viitorii mei părinți au venit să mă vadă în 1980, îl întâlniseră pe Claudiu crezând că este fratele meu biologic. Au vrut să ne adopte pe amândoi,însă acest lucru nu a putut fi făcut pentru că avea familia sa biologică.

Părinții mi-au spus că Claudiu este mai tânăr decât mine și că suntem foarte apropiați. Vorbesc despre asta în cartea mea. Atunci am decis să merg să-l caut. Știu că va fi dificil pentru că nu-i cunosc numele de familie. Nu știu dacă arhivele de la leagan mai există. Cred că Claudiu trebuie să fi ajuns la leagan în 1978-1979 și să fi rămas până în acești 6 ani poate până în 1984 !!! Am fost la leagan de mai multe ori pentru a-l vizita. În 2000, am văzut 3 bone care au avut grijă de mine, poate ar trebui să fie găsite.

directorul a fost doctorul Margareta Mita. M-am întors în 2014 la leagan pentru filmarea unui film documentar „copilul diavolului”. Unitatea era în construcție pentru a se transforma într-un serviciu administrativ. Fac apel pentru că cred că claudiu trebuie să aibă 41-42 de ani și poate că se află în Alba Iulia sau în apropiere. Sper că Claudiu este bine”, a transmis Marion Le Roy Dagen pentru ziarulunirea.ro