O nouă ZI LIBERĂ pentru români în 2027: 10 mai, Ziua Independenței Naționale, propusă ca sărbătoare legală

Angajații din România ar putea avea, începând de anul viitor, de o nouă zi liberă plătită. Un proiect legislativ depus recent în Parlament propune ca data de 10 mai, cunoscută drept Ziua Independenței Naționale, să fie inclusă oficial în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează.

Inițiativa aparține unor deputați liberali și vizează modificarea Codului Muncii, dar și actualizarea cadrului legal care reglementează semnificația acestei zile. Dacă va fi adoptată, numărul zilelor libere legale din România ar ajunge la 18.

Ce prevede proiectul de lege și ce s-ar schimba pentru angajați

În prezent, ziua de 10 mai este recunoscută ca sărbătoare națională, însă rămâne zi lucrătoare. Proiectul aflat în dezbatere propune schimbarea acestei prevederi, astfel încât data să devină zi nelucrătoare, la fel ca alte sărbători oficiale.

Mai exact, inițiatorii vor modificarea Legii nr. 189/2021, dar și completarea articolului 139 din Codul Muncii, care stabilește zilele în care angajații nu lucrează. Astfel, 10 mai ar fi inclusă în lista oficială alături de alte sărbători importante, precum 1 Mai, 1 Decembrie sau zilele de Paști și Crăciun.

În forma propusă, legea ar declara explicit 10 mai drept Ziua Independenței Naționale a României, recunoscută ca zi de sărbătoare legală.

De ce este importantă data de 10 mai în istoria României

Autorii proiectului subliniază că 10 mai are o semnificație istorică majoră, fiind o dată cu triplă importanță pentru România modernă. Aceasta marchează începutul domniei lui Carol I în 1866, proclamarea independenței de stat în 1877 și transformarea țării în regat, în 1881.

De-a lungul timpului, această zi a fost considerată un simbol al unității și modernizării statului român, fiind chiar Ziua Națională înainte de perioada comunistă. Ulterior, sărbătoarea a fost eliminată din calendarul oficial și înlocuită, dar a revenit în atenția publică după 1990.

Inițiatorii consideră că includerea acestei date în lista zilelor libere ar reprezenta o recunoaștere firească a importanței sale istorice și culturale.

Ce efecte ar putea avea o zi liberă în plus

Potrivit celor care susțin proiectul, introducerea unei noi zile libere ar avea beneficii atât pentru angajați, cât și pentru economie. Printre argumente se numără stimularea turismului intern, creșterea consumului în sectorul HoReCa și organizarea de evenimente culturale.

În același timp, o zi liberă suplimentară ar oferi angajaților mai mult timp pentru familie și ar contribui la echilibrul dintre viața profesională și cea personală. Inițiatorii descriu această măsură și ca pe o formă de recompensare a efortului depus de salariați.

Pe de altă parte, există și efecte economice care trebuie luate în calcul. Pentru mediul privat, fiecare zi liberă în plus poate însemna costuri suplimentare și o scădere temporară a productivității.

Ce urmează pentru proiectul de lege

Propunerea legislativă urmează să fie analizată și dezbătută în Parlament. Dacă va fi aprobată, românii ar putea avea, începând din 2027, încă o zi liberă legală.

Decizia finală va depinde de votul parlamentarilor și de impactul bugetar evaluat de autorități. Până atunci, 10 mai rămâne o sărbătoare națională importantă, dar fără statut de zi liberă pentru majoritatea angajaților.

