Escrocherie de peste 16.000 de euro, dejucată în Alba: Victima, un bărbat de 41 de ani, din Bucium. Polițiștii au recuperat integral prejudiciul

Un bărbat de 41 de ani din comuna Bucium a fost victima unei înșelăciuni informatice după ce a fost contactat de persoane necunoscute care s-au prezentat drept reprezentanți ai autorităților fiscale.

Sub pretextul că firma pe care o administrează ar avea de recuperat o sumă plătită în plus către Agenția Națională de Administrare Fiscală, escrocii l-au convins să utilizeze o aplicație prin intermediul căreia a transferat din contul societății suma de 86.370 de lei (echivalentul a peste 16.000 de euro).

Incidentul a avut loc în data de 4 iunie 2026. În urma sesizării, polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Alba, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, au desfășurat activități specifice care au dus la recuperarea integrală a prejudiciului.

Ancheta continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, oamenii legii desfășurând cercetări pentru identificarea și tragerea la răspundere a autorilor.

Poliția recomandă cetățenilor să nu furnizeze niciodată date personale sau bancare unor persoane necunoscute și să nu acceseze linkuri primite prin telefon, SMS sau e-mail de la surse neconfirmate. Orice informație privind eventuale rambursări sau plăți trebuie verificată exclusiv prin canalele oficiale ale instituțiilor competente.

„Dacă ați fost contactat în mod suspect sau ați suferit un prejudiciu, sesizați de îndată autoritățile”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.