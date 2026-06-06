Escrocherie de peste 16.000 de euro, dejucată în Alba: Victima, un bărbat de 41 de ani, din Bucium. Polițiștii au recuperat integral prejudiciul
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6 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 6 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false
Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false O tânără din Alba a fost prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iunie 2026, în jurul orei 17.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au […]
Condamnat pentru violență și scandal public, un bărbat de 45 de ani din Roșia Montană a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud
Condamnat pentru violență și scandal public, un bărbat de 45 de ani din Roșia Montană a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud Un bărbat în vârstă de 45 de ani din comuna Roșia Montană a fost reținut de polițiști și încarcerat după ce pe numele său a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu […]
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6-7 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și creșterilor de debite Institutul Național...
VIDEO | Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane
Miel, salvat de pompieri dintr-o zonă greu accesibilă de chei montane Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, pe parcursul...
Știrea Zilei
VIDEO | Viceprimarul Adina Cristina Toma, copilot în sesiunea de antrenamente de la Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia: „O experiență unică”
Viceprimarul Adina Cristina Toma, copilot în sesiunea de antrenamente de la Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia Sâmbătă, 6...
VIDEO | Bărbat de 46 de ani din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii: Este cercetat pentru EVADARE
Bărbat de 46 de ani din Sebeș, REȚINUT de oamenii legii: Este cercetat pentru EVADARE Vineri, 5 iunie 2026, polițiștii...
Curier Județean
6 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false
Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false O tânără...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Aiud în anul 2026
Anunț Primăria Aiud: Participarea la selecția publică de proiecte de interes local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local...
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Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...