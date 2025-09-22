E jale! România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană
România deţine în prezent cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană, cu 17,2% din populaţie afectată, conform unui raport recent al Erste Bank.
Aceasta plasează România înaintea Bulgariei (16,6%) şi Greciei (14,0%).
Deprivarea materială şi socială implică incapacitatea de a avea acces la bunuri, servicii sau activităţi considerate esenţiale pentru o viaţă decentă.
Pe segmentul copiilor, situaţia este şi mai gravă: în 2024, 33,8% dintre copiii români erau expuşi riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor Eurostat. În UE per total, procentajul copiilor sub 18 ani aflaţi în risc este de 24,2%. România a înregistrat totodată cea mai mare scădere între ani – circa 5,2 puncte procentuale – dar rămâne pe loc fruntaş la vulnerabilitate în rândul ţărilor UE.
În ceea ce priveşte populaţia generală, România a raportat o rată AROPE (riscul de sărăcie sau excluziune socială) de 27,9% în 2024. Aceasta înseamnă că peste un sfert din români sunt afectaţi de cel puţin unul dintre factorii de risc: venit sub prag, lipsă severă materială/socială sau gospodărie cu intensitate de lucru scăzută.
În comparaţie, ţări care se descurcă mult mai bine: Slovenia are o rată de 1,8% de deprivare materială şi socială severă, Croaţia – 2,0%, Polonia – 2,3%, Cehia – 2,5%. Aceasta subliniază un decalaj uriaş între statele cu performanţe ridicate şi România.
În plus, tinerii (15-29 ani) sunt o categorie deosebit de vulnerabilă: în 2024, rata de deprivare materială şi socială severă pentru această grupă de vârstă în UE este de 5,8%, dar în România cifra este mult mai mare – 14,7% dintre tineri suferă de condiţii de trai grav deficitare.
Există şi diferenţe regionale şi urbane/rurale semnificative: zonele rurale şi regiunile mai puţin dezvoltate (Sud-Est, Sud-Vest Oltenia) au rate estimate de 40–45% de risc de sărăcie sau excluziune, în timp ce regiunea Bucureşti-Ilfov are una dintre cele mai mici valori, în jur de 12,3%. (Aceste estimări provin din raportări preliminare şi sondaje pe regiune.)
În concluzie, România are provocări majore în ceea ce priveşte sărăcia – nu numai în privinţa procentelor pe segmentul general, ci mai ales în ceea ce priveşte copiii, tinerii şi locuitorii din zonele rurale. Chiar dacă există semne de îmbunătăţire (scăderi uşoare), decalajele faţă de ţările din Vestul UE rămân foarte mari.
Politicile sociale, investiţiile regionale şi eficienţa transferurilor sociale sunt cruciale dacă România vrea să reducă aceste inegalităţi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Ministrul Muncii explică cine e pe lista beneficiarilor
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Florin Manole explică cine e pe lista beneficiarilor Peste 4.300 de copii și adulți cu dizabilități din toată țara, inclusiv din București, vor putea primi sprijin financiar sub formă de vouchere în valoare de până la 39.900 de lei fiecare. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că […]
PENSII 2025 | Ce este pensia minimă garantată și cine are dreptul la ea în funcție de vârstă și stagiu de cotizare. Exemple de calcul
PENSII 2025 | Pensia minimă garantată – cine are dreptul la ea în funcție de vârstă și stagiu de cotizare. Exemple de calcul Pensia minimă garantată în România în anul 2025 are rolul de a asigura un venit lunar minim seniorilor cu pensii sub pragul legal. Nivelul actual este de 1.281 de lei, iar statul […]
22 septembrie 2025 | Echinocțiul de toamnă: Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile. Obiceiuri şi tradiţii
22 septembrie 2025 | Echinocțiul de toamnă: Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile. Obiceiuri şi tradiţii Luni, 22 septembrie 2025, va avea loc echinocțiul de toamnă 2025, un fenomen astronomic așteptat de mulți, când ziua și noaptea se află aproape în echilibru. Zilele vor deveni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
E jale! România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană
România, țara cu cea mai ridicată rată de sărăcie materială şi socială severă din Uniunea Europeană România deţine în prezent...
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Ministrul Muncii explică cine e pe lista beneficiarilor
Statul oferă vouchere de până la 39.900 lei. Florin Manole explică cine e pe lista beneficiarilor Peste 4.300 de copii...
Știrea Zilei
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative
Inflația afectează județul Alba, alimentele de bază devin tot mai scumpe: Ce produse au înregistrat majorări semnificative în luna iulie...
VIDEO | Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui incendiu. Profesorul Irimie Popa: ,,Doar cuptorul de pâine a rămas, o lecție de demnitate!”
Moții se mobilizează pentru Moșul Oltean, vârstnicul de 84 de ani, din Valea Largă, rămas fără casă în urma unui...
Curier Județean
Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Investiţii de peste 1,3 milioane de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud Investiţii de peste 1,3 milioane de lei au...
Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară județul nostru cu restul Regiunii Centru
Numărul de angajați din Alba a crescut față de anul trecut, dar salariile medii nu țin pasul. Cum se compară...
Politică Administrație
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în Parlament. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc: Două partide nu ar mai intra în...
Opinii Comentarii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii
21 septembrie – Ziua Internaţională a Păcii. Porumbei, cocori, steaguri şi pipe, simboluri ale păcii Într-un moment în care lumea...
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului
21 septembrie – Ziua Națională a Contabilului Român, o profesie a tactului și echilibrului Ziua de 21 septembrie este sărbătorită...