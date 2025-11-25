O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România. Pentru ce vor plăti în plus

O nouă taxă pe facturile de întreținere majorează costurile locatarilor din România

Locatarii din România se confruntă cu facturi mai mari la întreținere începând cu noiembrie 2025, după introducerea unei noi taxe și majorarea TVA-ului la energia termică. Taxa de cogenerare a crescut cu 62%, iar aceste scumpiri vor genera efecte în lanț asupra bugetelor familiilor.

Această taxă este plătită indirect de toți consumatorii și influențează costurile asociate spațiilor comune din blocuri, precum iluminatul scărilor, încălzirea și funcționarea lifturilor. De asemenea, sunt vizate consumurile de apă caldă menajeră și alte servicii dependente de energia termică sau electrică.

Conform Asociației Energia Inteligentă (AEI), impactul majorărilor este deja vizibil în listele de întreținere. Estimările arată că o garsonieră poate înregistra aproape 24 de lei în plus pe lună, în timp ce un apartament cu patru camere ar putea ajunge la 50-55 de lei suplimentar lunar.

Specialiștii atrag atenția că, în București, pragul psihologic de 1.000 de lei pentru întreținere ar putea fi atins sau depășit în cazul apartamentelor mai mari, afectând semnificativ bugetul familiilor.

