O nouă sesiune ‘Rabla Plus’ pentru persoane fizice va începe joi

O nouă rundă a programului ‘Rabla Plus’ destinată persoanelor fizice va demara joi. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a anunțat că bugetul alocat pentru această sesiune este de 72,6 milioane de lei.

„Începând de joi, prin intermediul Administrației Fondului de Mediu, vom lansa o nouă etapă a programului ‘Rabla Plus’. Această inițiativă vizează autoturismele electrice și plug-in hybrid și se adresează exclusiv persoanelor fizice. Avem la dispoziție suma de 72,6 milioane de lei, ceea ce ne va permite să finanțăm aproximativ 1.500 de autoturisme electrice. Cu toate că bugetul nu este foarte mare, programul este extrem de apreciat de către români, care pot beneficia de unul dintre cele mai mari vouchere din Uniunea Europeană, în valoare de aproximativ 10.000 de euro, așa cum am obișnuit până acum. În plus, începând din 2016, când a început programul ‘Rabla Plus’, am adus pe șoselele României peste 36.000 de autoturisme 100% electrice, contribuind astfel la un mediu mai curat în orașele din țară și la numeroase alte beneficii”, a declarat Fechet.

Conform ultimelor statistici publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), la sfârșitul lunii octombrie a acestui an, autoturismele „verzi”, adică cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (cu propulsie electrică fără încărcare externă), au atins o cotă de piață de 23,8% în România, depășind cu 10,9% cota motoarelor diesel.

În general, autoturismele ecologice au înregistrat performanțe notabile, cu o creștere semnificativă a achizițiilor în această categorie (+31,8%) față de aceeași perioadă a anului precedent. În acest context, se remarcă creșterea semnificativă a autoturismelor 100% electrice (+51,3%) și a celor plug-in hybrid (+45,7%) în totalul autoturismelor electrificate.

În acest an, programul „Rabla Plus” a beneficiat de alocări bugetare pentru persoanele juridice în valoare de 83,47 milioane de lei, pentru primării și instituții publice – 34 milioane de lei, în timp ce persoanelor fizice le-a fost alocată suma de 155 de milioane de lei.