O nouă alertă de vreme severă în România: Ce anunță meteorologii pentru duminică, 13 septembrie 2026
O nouă alertă de vreme severă în România: Ce anunță meteorologii pentru duminică, 13 septembrie 2026
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, duminică, 13 septembrie 2026 o informare meteo de vreme severă pentru toată România.
INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 13 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 23
Fenomene vizate: averse în general moderate cantitativ, instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului;
Zone afectate: conform textului
Îndeosebi în prima parte a zilei de duminică (13 septembrie) în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ ce vor acumula local 15…20 l/mp și izolat peste 30 l/mp.
După-amiaza, seara și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia.
Aceasta se va manifesta prin averse, pe alocuri descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h).
În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp.
Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură), dar de scurtă durată și asociat averselor (viteze în general de 40…50 km/h).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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