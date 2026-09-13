Ştirea zilei

Video | Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit cu mașina o femeie pe trotuar

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Șofer de 58 de ani din Sebeș, reținut după ce, cu 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat, a lovit cu mașina o femeie pe trotuar

Sâmbătă, 12 septembrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Sebeș.

Potrivit IPJ Alba, a data de 12 septembrie 2026, în jurul orei 12.20, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu victime.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Mihail Kogălniceanu, ar fi pierdut controlul asupra volanului și a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 27 de ani, care se afla pe trotuar. Ulterior, ar fi acroșat un autoturism care se afla parcat regulamentar, provocând doar pagube materiale în acest caz.

În urma evenimentului rutier, femeia, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Sebeș, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 1,18 mg/litru alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

sursa info-video: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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