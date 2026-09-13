Andrei Rațiu, prestație solidă în Real Madrid – Rayo Vallecano: „Un meci solicitant”

Andrei Rațiu a fost integralist pentru Rayo Vallecano în duelul cu Real Madrid, pierdut de Rayo cu 1-4, în etapa a 5-a din La Liga. Chiar dacă echipa sa a cedat pe Santiago Bernabéu, fundașul originar din Alba a avut o prestație solidă și a atras atenția presei spaniole.

Andrei Rațiu a fost implicat în mai multe momente importante ale partidei și a contribuit inclusiv la golul marcat de Rayo Vallecano. În minutul 51, românul a recuperat mingea, iar faza a continuat până la reușita lui Camello.

Presa spaniolă a remarcat în special aportul său defensiv și capacitatea de a susține construcția ofensivă. Analizele publicate după partidă evidențiază faptul că Andrei Rațiu a avut 36 de atingeri în ultima treime, cea mai mare cifră din meci, a înregistrat 11 curse progresive și a adunat 11 acțiuni defensive.

„Un meci solicitant pentru fundașul român, care a trebuit să înfrunte unul dintre cele mai periculoase atacuri din competiție. A încercat să-și mențină poziția și să ajute atât în defensivă, cât și în jocul de construcție al echipei”, au remarcat jurnaliștii de la Vavel.

Și publicația Pasion por el Rayo a avut cuvinte de apreciere la adresa internaționalului român, considerând că Rațiu s-a numărat printre cei mai buni jucători ai lui Rayo în partida de pe Bernabéu. Fundașul dreapta a avut și o misiune dificilă în duelurile cu Vinicius și a încercat să creeze pericol pe flancul drept alături de Tsitaishvili.

Andrei Rațiu a rămas pe teren pe toată durata partidei, bifând 98 de minute, cu tot cu prelungiri. Potrivit datelor statistice, fotbalistul originar din Alba a avut 71 de atingeri, a completat 36 dintre cele 42 de pase încercate, pentru un procentaj de 86%, și a reușit două interceptări și șapte recuperări.

Deși a câștigat doar trei dintre cele opt dueluri în care a fost implicat și a pierdut posesia de 17 ori, evoluția sa a fost una consistentă în fața unei echipe de calibrul lui Real Madrid.

La final, Sofascore i-a acordat nota 5,6, un calificativ influențat și de rezultatul categoric înregistrat de Rayo Vallecano. În ciuda înfrângerii, prestația lui Andrei Rațiu a fost remarcată de presa spaniolă, care a evidențiat implicarea sa în joc și contribuția atât în faza defensivă, cât și în construcție.

foto: arhivă

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