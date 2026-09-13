Video | Șofer de 31 de ani, reținut la Zlatna: Alcoolemie record la etilotest

Șofer de 31 de ani, reținut la Zlatna: Alcoolemie record la etilotest

Duminică, 13 septembrie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din orașul Zlatna, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 12/13 septembrie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Piața Unirii, din orașul Zlatna, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 31 de ani.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest, a reieșit valoarea de 0,92 mg/litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa info-video: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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