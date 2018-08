O monedă din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță va fi lansată de Banca Națională a României

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând de luni, o monedă din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă, a transmis banca într-un comunicat de presă.

Tirajul pentru această emisiune este de 200 monede din argint, iar preţul de vânzare, exclusiv TVA, pentru monedă din argint, inclusiv broşura de prezentare este de 360 lei.

Moneda are o valoare nominală de 10 lei, este din argint, are forma rotundă, diametrul de 37 mm, greutate de 31,103 game şi cant zimţat.

Aversul monedei redă o compoziţie care cuprinde, în prim-plan, o imagine de epocă din timpul expediţiei antarctice a navei Belgica şi inscripţia, Expediţia navei BELGICA, iar în plan secund, o imagine parţială a Institutului de Speologie de la Cluj, fondat de Emil Racoviţă, inscripţia în arc de cerc „ROMÂNIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema României şi anul de emisiune „2018”.

Reversul monedei prezintă portretul lui Emil Racoviţa, inscripţia în arc de cerc „EMIL RACOVIŢA” şi anii între care a trăit, „1868”, „1947”.

Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare redactate în limbile română, engleză şi franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Monedele din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Emil Racoviţă au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Sursa Agerpres