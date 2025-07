O moață din Bistra, cea mai mare notă la Titularizare 2025, în Alba: Ioana Cîrjea a luat nota 9,85 și vrea să fie învățătoare în Apuseni

Ioana Constanța Cîrjea este o moață din Bistra care la Titularizarea 2025 a obținut cea mai mare notă din județul Alba și își dorește să fie învățătoare în Apuseni.

Ioana a dat examen la învățători și a luat nota 9,85, cea mai mare din Alba. Tânăra dăscăliță a aflat rezultatele în timp ce muncea la fân, după cum a mărturisit chiar ea pentru ziarulunirea.ro, aflând chiar de la redactorii noștri că are cel mai bun rezultat din județ.

Despre examenul de titularizare, Ioana spune că a fost destul de dificil: ”Am învățat zi și noapte timp de o lună, dar am reușit să acopăr toată materia. M-am axat pe părțile care am considerat eu că sunt mai deosebite și care am crezut că ar putea să cadă la examen”, a declarat învățătoarea.

Ioana a intrat în învățământ în urmă cu 6 ani și a predat limba și literatura română în aproape toate școlile gimnaziale din Apuseni: ”Am fost de la Scărișoara, la Poșaga și până în Gârda Ghețar. Anul acesta am hotărât să schimb și să mă titularizez pe învățători”, mai spune tânăra moață.

Cu toate că nota obținută la Titularizare i-ar asigura un post chiar și într-o școală la oraș, dăscălița din Bistra își dorește să predea în continuare în Apuseni, la Sălciua mai exact: ”Vreau să rămân în zonă, pentru că și copiii de aici merită o șansă la un învățământ de calitate. Chiar dacă studiază în mediul rural, elevii ar trebui să dispună și să folosească toate mijloacele moderne care sunt în școlile de la orașe. Mai mult, de locurile acestea mă leagă și familia, fiind și căsătorita aici, soțul meu muncind tot în zonă”.

În septembrie, la început de an școlar 2025-2026, Ioana va împlini 33 de ani și spune că postul de titular va fi cel mai frumos cadou de ziua sa.

