O medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte pentru CS Unirea Alba Iulia: Ionuț Zincă, din nou campion al României

Sâmbătă, 4 octombrie 2025, în localitatea Jibou și împrejurimile acesteia, s-a desfășurat cea de-a 7-a etapă a Campionatului național de Sprint Urban (penultima) și finala Campionatului național de Orientare în alergare, proba de Noapte.

În proba de sprint urban, desfășurată sâmbătă dimineața în interiorul Grădinii Botanice din Jibou, Ionuț Zincă a reușit să câștige la categoria seniori și, de asemenea, să-și asigure punctele necesare cuceririi titlului de campion național la Sprint Urban, 2025, cu o etapă înainte de finalul acesteia.

Rezultate CN de Sprint Urban et. 7:

1. Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia 17:16

2. Knoll Anton – Știința Electrosistem Baia Mare 17:45

3. Țînțar Andrei Mihai – Știința Electrosistem Baia Mare 18:09

Clasament general CN de Sprint Urban (după desfășurarea a 7 etape din 8):

1. Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia – 125 puncte

2. Țînțar Andrei Mihai – Știința Electrosistem Baia Mare – 100 puncte

3. Percec Vlad – CS Babarunca Săcele – 81 puncte

În seara aceleiași zile s-a desfășurat și campionatul național de noapte, probabil cea mai plină de adrenalină dintre toate probele din Orientare.

La seniori, sportivii uniriști au dominat proba, reușind să urce de trei ori pe podium. Ionuț Zincă a câștigat detașat un nou titlu de campion al României, în fața colegului său de club, Tamas Bogya, care a cucerit medalia de argint. Tot medalia de argint a reușit să o câștige și Andreea Zincă, în proba similară feminină.

Rezultate CN de Noapte – finala:

Masculin seniori:

1. Zincă Ionuț – CS Unirea Alba Iulia – 48:14

2. Bogya Tamas – CS Unirea Alba Iulia – 54:26

3. Barkasz Daniel – CS Universitatea Craiova 61:37

Feminin senioare:

1. Anghel Andra – CS Universitatea Craiova – 47:57

2. Zincă Andreea – CS Unirea Alba Iulia – 59:44

3. Divin Judit – CS Ady Liceum Oradea 65:45

„La finalul acestei săptămâni se va desfășura ultima etapă din cadrul Campionatului Național de Sprint Urban, în cadrul competiției internaționale Brașov O Meeting.

Ionuț Zincă are deja asigurat titlul național și la această probă, astfel că putem face bilanțul secției de Orientare a CS Unirea Alba Iulia pe anul 2025, o zestre de 16 medalii (7 de aur, 7 de argint și 2 de bronz) la Campionatele naționale, Cupa României și Campionatul Sud-Est European. Felicitări tuturor!”, spune Marius Anghel, responsabil secție Orientare

CS Unirea Alba Iulia.

foto: arhivă

