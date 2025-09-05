FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), MEDALIE DE AUR în proba de Medie distanță a Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), aur în proba de Medie distanță a Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare

Joi, 4 septembrie 2025, s-a desfășurat prima probă din cadrul Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare din Bulgaria, cea de Medie distanță.

Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la seniori cu timpul de 36:06.

România a mai obținut 2 medalii de aur, prin Radu Ilin la M16, și Ana Brânduș la F16. Pe podium a urcat și Simon Benjamin la M16.

Urmează, vineri, 5 septembrie 2025, proba de Lungă distanță, sâmbătă, 6 septembrie 2025, cea de Ștafetă și duminică, 7 septembrie 2025, cea de Sprint.

Secția de Orientare de la CS Unirea Alba Iulia este coordonată de Marius Anghel.

foto: Federația Română de Orientare

