FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), MEDALIE DE AUR în proba de Medie distanță a Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare
Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), aur în proba de Medie distanță a Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare
Joi, 4 septembrie 2025, s-a desfășurat prima probă din cadrul Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare din Bulgaria, cea de Medie distanță.
Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la seniori cu timpul de 36:06.
Citește și: FOTO | Alexandra Cazacu (CS Unirea Alba Iulia), 2 medalii la Campionatul Mondial de Powerlifting pentru Juniori și Tineret din Costa Rica
România a mai obținut 2 medalii de aur, prin Radu Ilin la M16, și Ana Brânduș la F16. Pe podium a urcat și Simon Benjamin la M16.
Urmează, vineri, 5 septembrie 2025, proba de Lungă distanță, sâmbătă, 6 septembrie 2025, cea de Ștafetă și duminică, 7 septembrie 2025, cea de Sprint.
Secția de Orientare de la CS Unirea Alba Iulia este coordonată de Marius Anghel.
foto: Federația Română de Orientare
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Liga 3, etapa a 2-a | Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag
Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag Vineri, 5 septembrie 2025 și sâmbătă, 6 septembrie 2025 sunt programate meciurile din etapa a 2-a în Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. Citește și: Start în Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului La […]
Miriam Bulgaru, calificare în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena: Adversară din Ucraina în următorul tur
Miriam Bulgaru, calificare în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) s-a calificat, joi, 4 septembrie 2025, în sferturile de finală ale turneului ITF de la Viena (W75). Citește și: Antrenorul Alexandru Pelici, apel la unitate: „Echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia!” […]
Antrenorul Alexandru Pelici, apel la unitate: „Echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia!”
Alexandru Pelici, apel la unitate: „Echipa se numește Unirea Alba Iulia, și nu Dezbinarea Alba Iulia!” În curând se vor împlini 2 ani de când Alexandru Pelici este antrenor al echipei de fotbal CSM Unirea Alba Iulia, motiv pentru care am considerat oportun un dialog cu tehnicianul care și-a asumat misiunea de a duce pas […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025
Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația...
5-6 septembrie 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat
COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Valori termice de până la 36 de grade și disconfort accentuat...
Știrea Zilei
VIDEO | Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare!
Transapuseana, drumul care străbate culmile Munților Trascău, odinioară pustiu, este asaltat de turiști după asfaltare! Primarul comunei Râmeț, Vasile Raica,...
FOTO | Mobilizare exemplară pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu
Mobilizare pentru frații Petru și Vasile Man din Popești-Întregalde: Casa le-a fost distrusă de un incendiu devastator Comunitatea din Alba...
Curier Județean
Jandarmeria Alba, în teren în primul weekend de toamnă: Măsuri de ordine și siguranță la manifestările cultural-artistice și sportive din județ
Jandarmeria Alba, în teren în primul weekend de toamnă: Măsuri de ordine și siguranță publică la manifestările cultural-artistice și sportive...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv: „Cererile pe această grupă au crescut, fiind vorba de pacienți cu afecțiuni grave”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa AB pozitiv Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat, joi,...
Politică Administrație
FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru
Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări
Modernizarea iluminatului public continuă la Teiuș: A fost semnat un contract de aproximativ 3 milioane de lei pentru lucrări La...
Opinii Comentarii
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu
5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”
5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...