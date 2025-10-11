O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă echipei medicale

O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă

Într-o postare emoționantă, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a făcut public un nou mesaj de recunoștință primit din partea unei paciente care a trecut prin momente dificile în timpul sarcinii, dar care a fost salvată și îngrijită exemplar de echipa medicală din cadrul secției de Obstetrică-Ginecologie.

De această dată, aprecierile au fost adresate doamnei doctor Deneș Andrada și domnului doctor Țibea Cristian, medici care, potrivit pacientei, au dat dovadă de profesionalism, grijă și empatie în fiecare moment al internării.

În scrisoare femeia își exprimă profunda recunoștință pentru atenția și implicarea medicilor care au vegheat asupra sănătății sale și a copilului ei:

„În timpul internării mele, doamna doctor Deneș Andrada s-a asigurat că am primit toate îngrijirile necesare și că am înțeles tot ceea ce mi s-a comunicat. Eu fiind un caz mai deosebit (sarcină la 20 de săptămâni, cu risc de avort…), doamna doctor Deneș a gestionat situația cu profesionalism și empatie, oferindu-mi liniște și încredere. Din cauza complicațiilor apărute, a fost necesară o operație care s-a încheiat cu succes datorită domnului doctor Țibea Cristian.”

Pacienta povestește că, în urma intervenției chirurgicale, atât ea, cât și copilul se simt bine, iar întreaga experiență i-a redat încrederea în sistemul medical:

„Dr. Deneș Andrada și dr. Țibea Cristian au dat dovadă de o atitudine deosebită și de un profesionalism rar întâlnit. Le transmit întreaga mea apreciere și mulțumire.”

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia au transmis, la rândul lor:

„Ne bucurăm de reușita cadrelor noastre medicale! Transmitem multă sănătate familiei și bun-venit pe lume noului născut!”

