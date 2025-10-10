O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Mesajul de apreciere transmis după ce IPJ Alba a rezolvat problema: ,,O sursă de motivație pentru următorul caz”
Un mesaj de apreciere și mulțumire a fost primit de către Inspectoratul de Poliție Județean din Alba, după ce Compartimentului de Combatere a Infracțiunilor Informatice a reușit să oprească tranzacțiile frauduloase care vizau o firmă.
Mai exact, datorită mobilizării rapide și eficienței echipei de Combatere a Infracțiunilor Informatice Alba, aceștia au reușit să recupereze suma de aproximativ 12.000 de euro retrasă neautorizat din contul firmei.
,,Către IPJ Alba, Compartimentului de Combatere a Infracțiunilor Informatice/Biroul de Combatere a Fraudelor Bancare Online
În numele companiei [nume companie anonimizat], dorim să vă transmitem aprecierea și recunoștința noastră pentru promptitudinea, profesionalismul și implicarea de care ați dat dovadă în gestionarea cazului de fraudă electronică produs în luna septembrie a acestui an.
Datorită mobilizării rapide și eficienței echipei dumneavoastră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Compartimentului de Combatere a Infracțiunilor Informatice din Alba Iulia, compania noastră a reușit să oprească tranzacțiile frauduloase și să recupereze suma de aproximativ 12.000 de euro retrasă neautorizat din contul firmei.
Vă mulțumim pentru sprijinul constant, profesionalismul exemplar și colaborarea deschisă de care ați dat dovadă. Intervenția dumneavoastră a avut un impact esențial în protejarea activității companiei noastre și în restabilirea încrederii în sistemul de prevenire și combatere a criminalității cibernetice.
Vă asigurăm de întreaga noastră considerație și vă dorim mult succes în activitatea pe care o desfășurați”, se arată în mesajul primit de către IPJ Alba.
Astfel Inspectoratul de Poliție Județean din Alba a publicat mesajul primit alături de textul care atrage atenția asupra acestor cazuri:
,,Fiecare mesaj de mulțumire constituie o sursă de motivație pentru următorul caz
Vă îndemnăm să fiți cu ochii în patru atunci când primiți un mesaj care pare suspect, iar dacă acesta conține un link, nu accesați acest link! Protejați-vă datele!
Persoane necunocute au transmis unui cetățean un SMS, fiind direcționat către o pagina de phishing, unde a introdus datele de identificare solicitate, ceea ce le-a permi autorilor să efectueze operațiuni financiare în mod fraudulos.
Nu dați curs unor astfel de solicitări.”
