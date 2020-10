O femeie din județul Alba, hărțuită de un recidivist : „„Vă tai grumazul la toate patru!”

Un bărbat recidivist în vârstă de 51 de ani din comuna Bistra, judeţul Alba, s-a ales cu o pedeapsă cu închisoarea, în regim de detenţie, pentru hărţuire.

Victima acestuia este o femeie căreia i-a transmis timp de două luni mesaje de ameninţare şi cu conţinut obsecen. C. Ioan ar fi hărţuit şi alte pesoane din familia femeii, inclusiv pe fiica minoră a acesteia, dar a fost trimis în judecată doar pentru o ingură faptă, în lipsa altor plângeri prealabile. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2017 – ianuarie 2018 inculpatul a transmis persoanei vătămate, folosind diverse cartele prepaid, mai multe mesaje telefonice, în care ameninţa cu acte de agresiune împotriva acesteia şi a membrilor familiei sale. În mesaje era folosit un limbaj vulgar şi obscen.

În rechizitoriu sunt redate câteva mesaje transmise de bărbat: – ai să vezi tu că am să-ţi stric şi eu ţie familia, cum mi-a stricat mie; aşa cum mi-a luat el mie pe V. şi copiii mei, aşa am să-ţi iau ţie fetele şi am să le duc, unde vreau eu, pe amândouă; plătesc maşină; să plângi tu după ele; pe cea mică o iau de la grădiniţă sau din faţa blocului; pe A. o iau din Abrud; dacă zice ceva T., bag cuţitul în el, în biserică, îi dau cuţit iar tu faci ce zic eu, dacă vrei să mai vezi fetele tale; – la sora ta şi la V. mea, vă tai eu grumazul la toate patru; vă omor eu pe amândoi, bag eu cuţitul meu în voi; ai să rămâi fără fata ta; ai să o găseşti moartă în drum sau la poartă la (…); pe cea mică o iau de la grădiniţă şi o duc de nu o să o mai vezi; C. Ioan a folosit mai multe numere de telefon, pentru a transmite aceste mesaje, numere pe care nu le-a recunoscut ca fiind ale sale, cum de altfel nu a recunoscut nici comiterea infracţiunii de hărţuire. A menţionat că a folosit un singur număr de telefon, pentru a comunica cu femeia.