O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă 

O familie de tineri medici veterinari, doctorii Maria și Silviu Câmpean, cu o practică de teren de aproximativ 7 ani, s-au strămutat din Timișoara la Abrud și au deschis un cabinet veterinar, într-un spațiu de la fosta policlinică. Dr. Maria Câmpean este chiar moață, originară din Abrud.

Important este faptul că odată cu ei au adus și dotări moderne, constând dintr-o multitudine de instrumente și aparate de uz veterinar deosebit de performante. Din inventarul prezentat de dr. veterinar Silviu Câmpean amintesc: truse stomatologice pentru animale de companie și pentru cai, aparat pentru analize de biochimie și hematologie, autoclav performant, monitor pentru funcții vitale (EKG), aparate de electrochirurgie, bisturiu cu laser (secționează și cauterizează simultan), injectomate pentru perfuzii, aspirator de plagii, trichineloscop modern.

Dr. Silviu Câmpean a făcut si o demonstrație de lipire (sudare) a peretelui uterin după operația de cezariană, fără să fie necesară coaserea cu fir. Cabinetul va fi dotat și cu aparat pentru radiologie, dar pentru acesta se așteaptă autorizațiile și amenajările de spații cerute.

În viitor, cei doi tineri veterinari doresc să extindă activitatea în condiții de spital veterinar. Pregătirea teoretică este și ea o preocupare continuă, astfel că dr. Silviu Cîmpean activează periodic și la o clinică din Germania, dar și la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde participă la cursuri de specializare în chirurgie cu prof. dr. Cristian Cracan, cu specializare în domeniul urgențelor și în chirurgia la cabaline.

Ioan RADU

