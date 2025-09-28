O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă
O familie de tineri medici veterinari, doctorii Maria și Silviu Câmpean, cu o practică de teren de aproximativ 7 ani, s-au strămutat din Timișoara la Abrud și au deschis un cabinet veterinar, într-un spațiu de la fosta policlinică. Dr. Maria Câmpean este chiar moață, originară din Abrud.
Important este faptul că odată cu ei au adus și dotări moderne, constând dintr-o multitudine de instrumente și aparate de uz veterinar deosebit de performante. Din inventarul prezentat de dr. veterinar Silviu Câmpean amintesc: truse stomatologice pentru animale de companie și pentru cai, aparat pentru analize de biochimie și hematologie, autoclav performant, monitor pentru funcții vitale (EKG), aparate de electrochirurgie, bisturiu cu laser (secționează și cauterizează simultan), injectomate pentru perfuzii, aspirator de plagii, trichineloscop modern.
Dr. Silviu Câmpean a făcut si o demonstrație de lipire (sudare) a peretelui uterin după operația de cezariană, fără să fie necesară coaserea cu fir. Cabinetul va fi dotat și cu aparat pentru radiologie, dar pentru acesta se așteaptă autorizațiile și amenajările de spații cerute.
În viitor, cei doi tineri veterinari doresc să extindă activitatea în condiții de spital veterinar. Pregătirea teoretică este și ea o preocupare continuă, astfel că dr. Silviu Cîmpean activează periodic și la o clinică din Germania, dar și la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, unde participă la cursuri de specializare în chirurgie cu prof. dr. Cristian Cracan, cu specializare în domeniul urgențelor și în chirurgia la cabaline.
Ioan RADU
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
„Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului Pe crestele Apusenilor, pierduți printre peisaje care îți taie respirația, timpul parcă s-a oprit în loc, în urmă cu aproape 200 de ani, pe vremea unei Românii arhaice. Doar drumul proaspăt […]
VIDEO | Cerere în căsătorie inedită la „AIUD Showdown by Cars Transilvania” 2025: Mesaj emoționant răsplătit cu aplauze de cei prezenți
Cerere în căsătorie la „AIUD Showdown by Cars Transilvania” 2025: Mesaj emoționant răsplătit cu aplauze de cei prezenți Evenimentul „AIUD Showdown by Cars Transilvania” a devenit scena unei cereri în căsătorie inedite. Un tânăr a cerut-o în căsătorie pe iubita sa după ce a rostit în fața întregii asistențe un mesaj emoționant adresat alesei inimii […]
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului și fără bunuri după un incendiu devastator
APEL UMANITAR pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii: Au rămas fără un acoperiș deasupra capului după un incendiu devastator A fost lansat un apel umanitar pentru o familie de pe strada Răchiții din Cugir compusă din 4 adulți și 2 copii. Familia respectivă a rămas […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un asistent matrimonial bazat pe AI va fi lansat de Facebook: Utilizatorii vor putea discuta cu chatbot-ul folosind limbajul natural
Asistent matrimonial bazat pe AI, lansat de Facebook Meta a comunicat că serviciul Facebook Dating va beneficia de un asistent...
Codul rutier 2025 | Alcoolemia permisă în România: Care este limita legală și când poți ajunge la închisoare
Alcoolemia permisă în România: Cât e permis și când poți ajunge la închisoare În România, legislația rutieră privind consumul de...
Știrea Zilei
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate...
VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
„Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge...
FOTO | Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate
Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial
28 septembrie: Ziua mondială de luptă împotriva rabiei. Zeci de mii de decese sunt raportate anual, la nivel mondial Anual,...
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la Viena, susținea egalitatea națională cu toate popoarele din imperiu
28 septembrie 1848 – A treia Adunare naţională de la Blaj. „Memoriul poporului român din Transilvania”, adresat Parlamentului de la...