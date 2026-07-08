VIDEO | Raționalizarea apei în Alba pe perioada verii ar putea deveni…istorie: Soluții pentru ca locuitorii din județ să nu mai primească apă cu porția

Raționalizarea apei în Alba pe perioada verii ar putea deveni…istorie: Soluții pentru ca locuitorii din județ să nu mai primească apă cu porția

Conducerea operatorului regional SC Apa CTTA SA Alba a pus în mișcare o serie de proiecte majore de infrastructură care promit să pună capăt restricționării furnizării apei în unele localități pe timpul verii.

Operatorul regional de apă din Alba mizează pe soluții concrete și investiții accelerate pentru a asigura un flux continuu de apă potabilă în zonele problematice. Directorul general al instituției, Ștefan Bardan, a detaliat, miercuri, 8 iulie 2026, într-o conferință de presă, planul de urgență bazat atât pe fonduri europene, cât și pe resurse financiare proprii.

Conducte noi spre Berghin și Ohaba

Una dintre cele mai presante probleme din județ este alimentarea cu apă a zonelor Berghin și Ohaba, grav afectate în perioadele secetoase. Soluția vine printr-o lucrare de subtraversare a râului Mureș, un proiect vital a cărui finalizare a fost întârziată de constructor.

„Lucrăm la o investiție de transport apă potabilă suplimentară spre Berghin-Ohaba, deci din zona Drâmbar de la Alba Iulia. O investiție pe resurse proprii… Așteptăm acum, nu vă ascund, după firma care a câștigat licitația de subtraversare a râului Mureș. Am semnat contractul în iulie 2025 și încă nu au terminat. Sper s-o termine până la sfârșitul lui august”, a declarat Ștefan Bardan.

Directorul general SC Apa CTTA SA și-a exprimat optimismul că, odată depășit acest hop, criza apei în zonă va deveni istorie: „Sper că undeva în iulie-august, sau până la sfârșitul lui septembrie să terminăm… Dacă terminăm și acest sistem, nici zona Berghin și Ohaba nu va mai avea probleme”

Proiect nou pentru Galda, Cricău și Ighiu: „Nu vom mai avea probleme pe perioadele de secetă”

Planurile de modernizare nu se opresc însă aici. Apa CTTA SA are în lucru un nou proiect strategic, dezvoltat prin propriul serviciu de proiectare, menit să suplimenteze debitul de apă potabilă pentru alte trei comune importante. „Lucrăm la un proiect de suplimentare, aducere de apă potabilă din zona Galda până la Cricău și Ighiu. Proiect pe care îl facem noi, aici avem serviciu de proiectare. Undeva în toamnă sper să fie autorizat și la primăvară ne apucăm de lucru efectiv în șantier”, a explicat Ștefan Bardan.

„Dacă rezolvăm și treaba aia, nu vom mai avea probleme pe perioadele de secetă”, a dat asigurări directorul general al operatorului regional SC Apa CTTA SA Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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