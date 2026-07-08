Amenda unui șofer din Alba, sancționat pentru neacordare de prioritate, anulată în instanță: Pietonul nu traversa și nu era pe sensul său de mers

Un șofer din Blaj, șofer sancționat de Poliție pentru neacordarea priorității de trecere unui pieton, a obținut, în justiție, anularea sancțiunii aplicate de polițistul rutier. Hotărârea pronunțată la data de 3 iunie 2026 anulează procesul-verbal întocmit la 2 mai 2024 și înlătură atât amenda de 990 de lei, cât și suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 60 de zile.

Potrivit petentului, la data de 2 mai 2024, ora 18:40, se deplasa cu un autoturism pe strada Mitropolit Simion Ștefan, din direcția podul Vezii spre centrul municipiului. La trecerea de pietoni din dreptul clădirii Finanțelor Publice, un echipaj de poliție aflat în spatele său l-a oprit și l-a sancționat pentru neacordarea priorității de trecere unui pieton.

Sancțiunile aplicate au fost amenda contravențională de 990 lei – cu posibilitatea achitării în jumătate, respectiv 495 lei, în 15 zile – și suspendarea dreptului de a conduce pe 60 de zile.

Chiar la momentul întocmirii procesului-verbal, șoferul a consemnat în rubrica de obiecțiuni că „pietonul se afla pe partea stângă și nu a atins carosabilul”. Acesta a formulat plângere contravențională în instanță, solicitând anularea procesului-verbal ca netemeinic și nelegal, înlăturarea suspendării permisului și exonerarea de amendă.

Probele care au răsturnat procesul-verbal

Petentul a depus la dosar o înregistrare video și a solicitat audierea unui martor. Vizionând înregistrarea, instanța a constatat că, în momentul în care autoturismul a trecut prin dreptul trecerii, niciun pieton nu era angajat în traversare. Pe trotuarul din partea stângă – adică pe sensul de mers opus celui al șoferului – se afla o persoană în vârstă, sprijinită într-un baston, care staționa fără a păși pe carosabil.

Aceste constatări au fost confirmate de declarația martorului, care se afla ca pasager în autospeciala de poliție ce urmărea autoturismul petentului. Acesta a declarat sub jurământ că persoana de la trecerea de pietoni se afla pe trotuarul din stânga, nu se angajase în traversare și că autoturismul din față redusese viteza în acea zonă, luminile de frână fiind aprinse.

Instanța a reținut că obligația șoferului de a acorda prioritate pietonului se naște doar în prezența cumulativă a două condiții: pietonul să fie efectiv angajat în traversarea drumului public prin locul special amenajat și semnalizat, și să se afle pe sensul de mers al vehiculului. În cauză, niciuna dintre cele două condiții nu era îndeplinită: pietonul nu traversa și nici nu se afla pe sensul de deplasare al petentului.

Astfel, plângerea contravențională a fost admisă, procesul-verbal anulat, iar petentul exonerat atât de amendă, cât și de suspendarea dreptului de a conduce. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

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