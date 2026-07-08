Amenda unui șofer din Alba, sancționat pentru neacordare de prioritate, anulată în instanță: Pietonul nu traversa și nu era pe sensul său de mers
Amenda unui șofer din Alba, sancționat pentru neacordare de prioritate, anulată în instanță: Pietonul nu traversa și nu era pe sensul său de mers
Un șofer din Blaj, șofer sancționat de Poliție pentru neacordarea priorității de trecere unui pieton, a obținut, în justiție, anularea sancțiunii aplicate de polițistul rutier. Hotărârea pronunțată la data de 3 iunie 2026 anulează procesul-verbal întocmit la 2 mai 2024 și înlătură atât amenda de 990 de lei, cât și suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de 60 de zile.
Potrivit petentului, la data de 2 mai 2024, ora 18:40, se deplasa cu un autoturism pe strada Mitropolit Simion Ștefan, din direcția podul Vezii spre centrul municipiului. La trecerea de pietoni din dreptul clădirii Finanțelor Publice, un echipaj de poliție aflat în spatele său l-a oprit și l-a sancționat pentru neacordarea priorității de trecere unui pieton.
Sancțiunile aplicate au fost amenda contravențională de 990 lei – cu posibilitatea achitării în jumătate, respectiv 495 lei, în 15 zile – și suspendarea dreptului de a conduce pe 60 de zile.
Chiar la momentul întocmirii procesului-verbal, șoferul a consemnat în rubrica de obiecțiuni că „pietonul se afla pe partea stângă și nu a atins carosabilul”. Acesta a formulat plângere contravențională în instanță, solicitând anularea procesului-verbal ca netemeinic și nelegal, înlăturarea suspendării permisului și exonerarea de amendă.
Probele care au răsturnat procesul-verbal
Petentul a depus la dosar o înregistrare video și a solicitat audierea unui martor. Vizionând înregistrarea, instanța a constatat că, în momentul în care autoturismul a trecut prin dreptul trecerii, niciun pieton nu era angajat în traversare. Pe trotuarul din partea stângă – adică pe sensul de mers opus celui al șoferului – se afla o persoană în vârstă, sprijinită într-un baston, care staționa fără a păși pe carosabil.
Aceste constatări au fost confirmate de declarația martorului, care se afla ca pasager în autospeciala de poliție ce urmărea autoturismul petentului. Acesta a declarat sub jurământ că persoana de la trecerea de pietoni se afla pe trotuarul din stânga, nu se angajase în traversare și că autoturismul din față redusese viteza în acea zonă, luminile de frână fiind aprinse.
Instanța a reținut că obligația șoferului de a acorda prioritate pietonului se naște doar în prezența cumulativă a două condiții: pietonul să fie efectiv angajat în traversarea drumului public prin locul special amenajat și semnalizat, și să se afle pe sensul de mers al vehiculului. În cauză, niciuna dintre cele două condiții nu era îndeplinită: pietonul nu traversa și nici nu se afla pe sensul de deplasare al petentului.
Astfel, plângerea contravențională a fost admisă, procesul-verbal anulat, iar petentul exonerat atât de amendă, cât și de suspendarea dreptului de a conduce. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Sondaj Poll/Int: Ilie Bolojan, PNL și AUR, marii câștigători ai crizei politice din România. Nicușor Dan stagnează
Sondaj Poll/Int: Ilie Bolojan, PNL și AUR, marii câștigători ai crizei politice din România. Nicușor Dan stagnează Potrivit Barometrului Poll/Int România, realizat de Agenția de Rating Politic din România, condusă de Cristian Andrei, în perioada 30 iunie – 3 iulie 2026, marii câștigători ai crizei politice din România sunt AUR și PNL. În ceea ce […]
VIDEO | Cetatea Alba Carolina, „arena” celor mai puternici pompieri din România: Forță, rezistență și adrenalină în competiția salvatorilor de elită
Cetatea Alba Carolina, „arena” celor mai puternici pompieri din România: Forță, rezistență și adrenalină în competiția salvatorilor de elită Cetatea Alba Carolina găzduiește, în perioada 8–9 iulie, etapa națională a concursului „Cel mai puternic pompier”, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate pregătirii fizice și profesionale a salvatorilor militari din România. Competiția se desfășoară în […]
Despăgubiri „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese să plătească peste 1,75 milioane de lei
Despăgubiri pentru exproprieri, „la ofertă”, corectate de instanță: Primăria Alba Iulia, obligată în primele două procese privind parcul de la Alba Iulia Nord să plătească peste 1,75 milioane de lei Administrația din Alba Iulia pare să fi descoperit o nouă interpretare a Constituției României. Articolul 44 din legea fundamentală spune cât se poate de limpede […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Președintele României, Nicușor Dan: ,,Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB”
Președintele României, Nicușor Dan: ,,Anul acesta, vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din...
Consumul de energie pentru aerul condiționat a explodat în UE în ultimii șase ani. Ce loc ocupă România
Consumul de energie pentru aerul condiționat a explodat în UE în ultimii șase ani. Ce loc ocupă România Consumul de...
Știrea Zilei
Amenda unui șofer din Alba, sancționat pentru neacordare de prioritate, anulată în instanță: Pietonul nu traversa și nu era pe sensul său de mers
Amenda unui șofer din Alba, sancționat pentru neacordare de prioritate, anulată în instanță: Pietonul nu traversa și nu era pe...
FOTO | Sondaj Poll/Int: Ilie Bolojan, PNL și AUR, marii câștigători ai crizei politice din România. Nicușor Dan stagnează
Sondaj Poll/Int: Ilie Bolojan, PNL și AUR, marii câștigători ai crizei politice din România. Nicușor Dan stagnează Potrivit Barometrului Poll/Int...
Curier Județean
VIDEO | Garda de Mediu Alba reia în forță controalele la fosele septice: Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă legea
Garda de Mediu Alba reia în forță controalele la fosele septice: Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă legea Garda...
FOTO | „Știință Fest” la Liceul German Sebeș – chimia devine spectacol educațional în cadrul proiectului „CHIMIA, super-puterea mea 3.0”
„Știință Fest” la Liceul German Sebeș – chimia devine spectacol educațional în cadrul proiectului „CHIMIA, super-puterea mea 3.0” Liceul German...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent IA (M) din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud, Compartiment Baia publică. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de referent IA (M) din cadrul Direcției de...
FOTO | Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de 81,6 milioane de lei
Avansează lucrările la drumul Padiș – Ic Ponor, tronsonul care leagă județele Alba, Cluj și Bihor: Valoarea contractului este de...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...