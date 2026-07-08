VIDEO | Garda de Mediu Alba reia în forță controalele la fosele septice: Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă legea

Garda de Mediu Alba reia în forță controalele la fosele septice: Amenzi uriașe pentru cei care nu respectă legea

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba a pornit o campanie amplă de verificări privind monitorizarea apelor uzate și înregistrarea foselor septice în registrele localităților. Comisarul șef al Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai, trage în context un semnal de alarmă dur pentru cetățenii și primăriile care au tratat cu indolență această obligație legală, avertizând că perioada de grație a trecut, iar amenzile aplicate sunt usturătoare.

Deși toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din județul Alba dețin în prezent registrul foselor septice, ritmul raportărilor din partea populației stagnase în ultima perioadă.

„Lăsați, că nu ne controlează nimeni!” – Mentalitatea taxată cu amenzi de până la 8.000 de lei

Potrivit șefului Gărzii de Mediu Alba, mulți cetățeni au ignorat legea imediat ce presiunea inițială a scăzut, o practică ce nu va mai fi tolerată.

„Știți cum e, legea a venit, toată lumea a făcut registrul electronic sau letric, după care fiecare s-a oprit și a lăsat-o așa: «lasă, până nu ne mai controlează, nu mai facem». Uitați că am început din nou controlul pe UAT-uri și deja începem să ne mișcăm. Am dat și amenzi pentru lipsa înregistrării în registrul foselor septice. Amenzile sunt între 4.000 și 8.000 de lei pentru persoane fizice”, a declarat Dănuț Hălălai.

Comisarul șef a ținut însă să precizeze că scopul principal al instituției nu este sancționarea în sine, ci responsabilizarea colectivă în fața unui real pericol ecologic: „Nu ăsta este scopul, de a da amenzi, asta trebuie să înțeleagă populația. Scopul este ca să știe fiecare unde se duce această apă. De asta există operatorul regional, de asta s-au prins proiecte importante”.

Alba, un județ model, dar fără excepții de la regulă

Dănuț Hălălai a subliniat că județul Alba stă mult mai bine la capitolul epurării apelor uzate comparativ cu alte regiuni din țară, unde deversările poluante în emisar sunt la ordinea zilei, însă acest lucru s-a realizat prin eforturi logistice masive și o monitorizare strictă.

„Cred că puține județe din România au reușit să-și pună sistemul de epurare la punct așa cum există în Alba. Ați văzut la televizor, în județe importante, apa se duce direct în Dunăre, se duce peste tot așa cum se duce. La noi, foarte puțin probabil. Au fost, e adevărat și la noi situații problematice, dar le-am rezolvat. Pot să vă spun, pot să devoalez chestiunea asta: la Sântimbru am dus cu vidanjele timp de aproape un an de zile până s-a făcut stația de epurare. Și la Daia la fel, am dus cu vidanjele din Daia în stația de epurare autorizată”, a explicat șeful Gărzii de Mediu Alba.

„Nu se poate face rabat la calitatea apei. Este vorba despre sănătatea noastră, a copiilor noștri, și atunci nu putem face altfel”, a subliniat Dănuț Hălălai.

Controalele comisarilor de mediu vor continua în toate localitățile județului Alba, vizând atât conformarea proprietarilor de fose septice individuale, cât și modul în care autoritățile locale gestionează aceste baze de date și monitorizează vidanjarea corectă a apelor reziduale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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