O familie de arhitecți din Alba, fondatorii Şezi Brand, o afacere de obiecte din lemn inspirate din motive tradiţionale

Octavia şi Lucian Loiş, arhitecţi de profesie, creează obiecte de mobilier inspirate din tradiţie sub numele Şezi Brand.

„O afacere înseamnă un stil de viaţă. E vorba despre o responsabilitate pe care ţi-o asumi, nu e o joacă sau un simplu job.“

Şezi Brand, afacerea construită de doi arhitecţi – Octavia şi Lucian Loiş, într-un mic atelier din comuna Ciugud, judeţul Alba, a pornit în urmă cu cinci ani de la două scaune sculptate pentru un cuplu care urmea să se căsătorească. Ulte­rior, la îndemnul familiei, cei doi antrepre­nori au lăsat oraşul pentru liniştea din atelier şi realizează circa 400 de produse de mobilier sculptat manual.

Familia a fost cea care a susţinut in­vestiţia iniţială a celor doi tineri în afacerea care a ajuns la vânzări de 120.000 lei în 2019. Deşi nu aveau experienţă în arta lemnului, Constantin Donisan, unchiul lui Lucian Loiş, le-a ghidat paşii la început celor doi antreprenori.

„Prima comandă am avut-o când încă nu ştiam că acesta va fi drumul nostru. Era vor­ba de amenajarea unui apartament din Amsterdam, cu mobilier în stilul scau­nelor pe care le-am creat. După această experienţă, tatăl lui Lucian ne-a încurajat să dezvo­ltăm propriul atelier Şezi. Poate dato­rită entuziasmului cu care am pornit, toţi din jur ne-au susţi­nut şi asta ne-a dat şi încă ne dă energie să continuăm“, a povestit Octavia Loiş.

După ce şi-au achiziţionat câteva utilaje de tâmplărie de mici dimensiuni, antrepre­no­rii au trecut la construcţia unui mic atelier în curtea casei de vacanţă a părinţilor din judeţul Alba.

„Investiţia iniţială a fost din partea părinţilor şi a constat în achiziţionarea unor utilaje de tâm­plă­rie de mici dimensiuni. De asemenea con­struc­ţia atelierului am realizat-o împreună cu tata, în curtea casei lor de vacanţă din Hăpria, comuna Ciugud“, a spus Lucian Loiş.

Materia primă vine din România, iar pentru a învăţa cum să scoată obiectele finale din bucăţile de lemn, cei doi tineri au învăţat doi ani cum se lucrează lemnul.

„Şezi Brand înseamnă poezie, sculptură, arhitectură, tâmplărie, amenajări interioare, design grafic, design de obiect. Include mai multe domenii ale artei, care se completează şi se dezvoltă împreună. E ca un limbaj prin care ne exprimăm creativitatea“, a mai spus Octavia Loiş.

Motivele tradiţionale sunt specifice pen­tru Şezi Brand, cei doi fondatori găsindu-şi inspi­raţia în cărţi, vizitele la muzee, dar şi în jurul lor. Octavia Loiş spune că viaţa retrasă din comuna din Alba îi ajută să creeze modelele.

„Momentan colaborăm cu Graţian Dumitraşcu, un tânăr talentat şi cu multă răbdare, care ne ajută mult. De un an echipa Şezi s-a mărit şi se simte. Domnul Viorel Bota este un tâmplar priceput, sculptor talentat, strungar cu experienţă. Este ceea ce căutam noi de la început, avem mare noroc cu el. Parcă totul s-a întâmplat foarte repede, dar în acelaşi timp a durat mult până să ajungem aici“, a mai povestit Octavia Loiş.

Dacă la început clienţii comandau doar scaune, acum portofoliul Şezi Brand s-a diversificat, iar oamenii îşi îndreaptă atenţia şi spre mese, băncuţe, paturi, dulapuri, amenajarea camerelor pentru copii.

„Fiind unicate, produsele ajung la clienţii potriviţi, cu simţ artistic, oameni care apreciază mobilierul lucrat manual. Cele mai multe produse au fost livrate în Cluj sau Bucureşti, dar de fapt sunt obiecte făcute de noi în toată ţara şi în câteva ţări din Europa“, a mai spus fondatoarea afacerii.

Clienţii pot comanda produsele de pe site-ul sezi.ro, reţelele sociale, iar antreprenorii fac liste de aşteptare pentru produsele cerute.

Preţul pentru o măsuţă sculptată este în jur de 900 de lei, iar un scaun din colecţia Anotimpuri este în jur de 650-800 de lei, în funcţie de esenţa lemnului, finisaj, numărul de produse.

„Numărul produselor a crescut treptat, de la an la an. Anul trecut am realizat aproximativ 400 de produse, mai mici, mai mari, toate lucrate manual din lemn masiv“, a mai spus Octavia Loiş.

Planurile antreprenorilor pentru anul 2020 urmăresc organizarea afacerii, fondatorii Şezi Brand descoperind după ce au făcut primii paşi în lumea de business că viaţa de antreprenor nu vine cu un program liniştit.

„Pe partea de artă, care ne place nouă cel mai mult, planul este să creăm cât mai multe proiecte cu impact, de mici dimensiuni, decorative, profunde, să organizăm ateliere în natură, să amenajăm terenul de lângă atelier, să ne construim un birou în livadă“.

În ultima perioadă, antreprenorii mizează din ce în ce mai mult pe zona de tradiţie, de întoarcere către natură, aşa cum se întâmplă şi în cazul Şezi Brand.

„De fapt o afacere înseamnă un stil de viaţă. E vorba despre continutate, respect faţă de oameni, respect pentru tradiţie, natură şi timp preţios. E vorba despre o responsabilitate pe care ţi-o asumi, nu e o joacă sau un simplu job“, a mai spus Octavia Loiş.

